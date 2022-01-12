شباب الأهلي يهزم خورفكان بـ «الثلاثة» والجزيرة يتخطى الوصل

المصدر: دبي- إيهاب زهدي، أبوظبي - أحمد عيسى

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فاز شباب الأهلي على خورفكان مساء أمس، 3 - 1 في مباراتهما على ملعب استاد راشد بدبي، ووصل شباب الأهلي إلى 23 نقطة، لينهي بذلك الدور الأول لدوري أدنوك للمحترفين في المركز الثالث، بينما توقف رصيد خورفكان عند 15 نقطة، وظل في المركز العاشر مع نهاية الدور الأول.

وسجل لشباب الأهلي كل من عمر عبد الرحمن «عموري»، ودا سيلفا ويحيى الغساني في الدقائق 26 و58 و90، وأحرز هدف خورفكان، وليد عباس مدافع شباب الأهلي، بالخطأ في مرماه بالدقيقة 55، وفي المباراة الثانية، أنهي الجزيرة النصف الأول من دوري «أدنوك» للمحترفين بفوز ثمين على ضيفه الوصل 3 - 2، بعد مباراة فوق الوسط على استاد مدينة زايد الرياضية، ليرفع رصيده إلى 23 نقطة محافظاً على المركز الخامس، وبقي الإمبراطور في 17 نقطة وأيضاً لم يتأثر المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري، بهذه النتائج يحصد العين لقب بطل الشتاء بتربعه على قمة الجدول بـ 30 نقطة.

في المباراة الأولى بين شباب الأهلي وخورفكان، مال أداء الفريقين إلى الهدوء في الدقائق الأولى، وحتى الدقيقة 26، عندما أخطأ حارس خورفكان عبد الله صنقور، في إبعاد الكرة، وضغط دا سيلفا، لتصطدم الكرة به وتصل إلى عمر عبد الرحمن «عموري»، ليضعها بسهولة في المرمى.

وتخلى خورفكان عن الحذر الدفاعي، وشكل خطورة كبيرة على مرمى صاحب الأرض، وتألق ماجد ناصر حارس شباب الأهلي، في الدفاع عن مرماه، وكانت أبرز التصديات، إبعاد قذيفة بعيدة المدى سددها عبد الله الرفاعي في الدقيقة 32، إلى ركلة ركنية.

وواصل خورفكان محاولاته للعودة إلى المباراة في الشوط الثاني، ونجح في إدراك هدف التعادل بنيران صديقة في الدقيقة 55، عن طريق هدف سجله مدافع شباب الأهلي، وليد عباس بالخطأ في مرماه، بعد عرضية أحمد الزيودي.

وأعاد دا سيلفا التقدم لشباب الأهلي بتسجيله هدفاً ثانياً في الدقيقة 58، وحسم شباب الأهلي المباراة بهدف ثالث سجله يحيى الغساني في الدقيقة 90، بعد مرور وعرضية من حارب سهيل. وفي لقاء الجزيرة والوصل، قدم الفريقان مباراة قوية، بدأت بأفضلية الجزيرة في السيطرة وتقدمه بهدف السبق عن طريق خليفة الحمادي في الدقيقة 13، لكن الوصل تحرك بإيجابية بعد الهدف وشن عدة هجمات ليتألق علي خصيف في الدفاع عن مرماه حتى نجح ميشيل اراوخو في الوصول إليها بهدف التعادل في الدقيقة 38، انتهى عليه الشوط الأول.

وفي الدقيقة الأولى من الشوط الثاني تمكن علي صالح من إضافة الهدف الثاني للوصل، والذي رفع معنويات اللاعبين، وظهر ذلك في السيطرة على الكرة، وقيادة العديد من الهجمات التي لم تستثمر بشكل جيد، ليعود فخر أبوظبي إلى اللقاء بهدف التعادل الذي حمل توقيع عبد الله ديابي في الدقيقة 71، وأضاف بعده البديل الشاب أحمد فوزي هدف التفوق الثالث في الدقيقة 80، لتشتعل المواجهة بين الفريقين ومحاولات إحراز الأهداف، وعلى الرغم من وجود بعض الفرص، لكن صافرة الحكم حسمت الصراع على النقاط بفوز الجزيرة في مباراة ختام النصف الأول من الدوري.

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