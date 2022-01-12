الأندية العربية.. حضور قياسي بمونديال «الإمارات 2021»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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سجلت الأندية العربية حضوراً قوياً منذ أن انطلقت كأس العالم للأندية عام 2000، فلم تغب عن الحضور في الحدث العالمي باستثناء نسختي 2015 و2016 من أصل 17 نسخة أقيمت على مدار 21 عاماً.

وستشهد النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية «الإمارات 2021» التي تقام في العاصمة أبوظبي، فبراير المقبل، مشاركة 3 أندية ممثلة للكرة العربية، هي الأهلي المصري، بطل دوري أبطال أفريقيا، والهلال السعودي، بطل دوري أبطال آسيا، والجزيرة الإماراتي بطل دوري أدنوك للمحترفين، وذلك في مشاركة قياسية للعرب في مونديال الأندية للمرة الثانية، بعدما كانت نسخة 2019 الأولى التي تقام وسط مشاركة 3 أندية حينها بوجود الهلال السعودي والترجي التونسي، والسد القطري.

وكانت بداية المشاركة العربية في كأس العالم للأندية مع النصر السعودي والرجاء المغربي اللذين شاركا في النسخة الأولى التي أقيمت في البرازيل عام 2000، وشهدت تقسيم الفرق الثمانية المشاركة إلى مجموعتين، وأنهى النصر والرجاء البطولة في المركزين الثالث والرابع، في المجموعة الأولى التي ضمت إلى جانبهما، ريال مدريد الإسباني وكورنثيانز البرازيلي.

ورغم أن الأندية العربية لم تتمكن من تحقيق اللقب، وخرجت في أغلب المشاركات مبكراً، إلا أنها شكلت حضوراً قوياً في بعض النسخ، وحققت إنجازاً بالوصول إلى المباراة النهائية مرتين، الأولى عندما حل الرجاء المغربي وصيفاً في نسخة عام 2013، بعد خسارته في النهائي أمام بايرن ميونيخ الألماني، وكرر العين الإماراتي الإنجاز نفسه في عام 2018، في البطولة التي استضافتها الإمارات، وخسر في النهائي أمام ريال مدريد، فيما كان الإنجاز الثاني الأبرز بتحقيق البرونزية عبر الأهلي المصري في نسختي 2006 و2020، والسد القطري في عام 2011، إذ يأمل الجمهور العربي أن تشهد النسخة المقبلة ظهوراً مميزاً وإنجازاً جديداً للثلاثي، خصوصاً مع الدعم الجماهيري المنتظر في المدرجات، لما تملكه أندية الأهلي والهلال والجزيرة من شعبية كبيرة في الوطن العربي.

الأكثر مشاركة

ونال شرف المشاركة في كأس العالم للأندية 16 نادياً عربياً، في مقدمتها الأهلي المصري الذي يعد الأكثر مشاركة في البطولة بـ 6 مرات، وستكون البطولة المقبلة هي السابعة في تاريخه، الهلال والنصر واتحاد جدة «السعودية»، الجزيرة وشباب الأهلي والعين والوحدة «الإمارات»، الرجاء والوداد والمغرب التطواني «المغرب»، الترجي والنجم الساحلي «تونس»، السد والدحيل «قطر»، ووفاق سطيف الجزائري.

وخاضت الأندية العربية طوال مشاركاتها في البطولة، 64 مباراة، حققت الفوز في 23، وخسرت في 41، وسجلت الأندية العربية 84 هدفاً، ودخل مرماها 117 هدفاً، فيما يعد الأهلي المصري «نادي القرن في القارة الأفريقية» أكثر الفرق العربية خوضاً للمباريات بالنظر إلى عدد مشاركاته، إذ لعب 15 مباراة في البطولة.

مواجهات مباشرة

وشهدت البطولة عدداً من المواجهات التي جمعت بين الأندية العربية في المونديال، بلغ عددها 5 مواجهات، إذ كانت المواجهة الأولى بين الرجاء المغربي والنصر السعودي، في النسخة الأولى، وفاز النصر آنذاك بنتيجة 4-3، فيما كانت المواجهة الثانية في عام 2005، وجمعت بين فريقي الاتحاد السعودي والأهلي المصري، وفاز الأول بهدف نظيف.

أما المواجهة العربية الثالثة، فكانت عام 2011 بين السد القطري والترجي التونسي، وانتهت بفوز السد 2-1، واستطاع العين الإماراتي التفوق على الترجي التونسي في المواجهة التي جمعتهما في ربع نهائي نسخة عام 2018، وفاز «الزعيم» بثلاثية نظيفة، فيما كانت مواجهة الأهلي المصري مع الدحيل القطري في النسخة الماضية، الأخيرة في المواجهات العربية، وتمكن الأهلي من حسم المباراة لمصلحته بهدف حسين الشحات.

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