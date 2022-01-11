الجزيرة يحقق أغلى فوز في ختام النصف الأول من الدوري

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

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أنهي الجزيرة النصف الأول من دوري أدنوك للمحترفين بفوز ثمين على ضيفه الوصل 3-2 في ختام الجولة 13 من المنافسة، بعد مباراة فوق الوسط على إستاد مدينة زايد الرياضية، ليرفع رصيده إلى 23 نقطة محافظا على المركز الخامس، وبقي الأمبراطور في 17 نقطة وأيضا لم يتاثرمركز التاسع في جدول ترتيب الدوري.

وقدم الفريقان مباراة قوية، بدأت بأفضلية الجزيرة في السيطرة وتقدمه بهدف السبق عن طريق خليفة الحمادي في الدقيقة 13، لكن الوصل تحرك بإيجابية بعد الهدف وشن عدة هجمات ليتألق علي خصيف في الدفاع عن مرماه حتى نجح ميشيل اراوخو في الوصول اليها بهدف التعادل في الدقيقة 38، أنتهى عليه الشوط الأول.

وفي الدقيقة الأولى من الشوط الثاني تمكن علي صالح من إضافة الهدف الثاني للوصل والذي رفع معنويات اللاعبين وظهر ذلك في السيطرة على الكرة وقيادة العديد من الهجمات التي لم تستثمر بشكل جيد، ليعود فخر أبوظبي إلى اللقاء بهدف التعادل الذي حمل توقيع عبد الله ديابي في الدقيقة 71، وأضاف بعده البديل الشاب أحمد فوزي هدف التفوق الثالث في الدقيقة 80، لتشتعل المواجهة بين الفريقين ومحاولات إحراز الأهداف وعلى الرغم من وجود بعض الفرص لكن صافرة الحكم حسمت الصراع على النقاط بفوز الجزيرة في مباراة ختام النصف الأول من الدوري.

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