طيران الإمارات تنقل ريال مدريد إلى الرياض لمواجهة برشلونة

المصدر: البيان

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حطّت طائرة الإمارات A380، المزينة بكسوة إكسبو 2020 الزرقاء التي ترمز إلى "التنقل"، في مطار الملك خالد الدولي في الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، قادمة من مدريد، وعلى متنها أفراد فريق ريال مدريد، أحد أشهر الأندية العالمية في كرة القدم العالمية، للدفاع عن لقبه في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.



واستمتع الضيوف وأفراد فريق النادي الإسباني العريق، على هذه الرحلة العارضة (التشارتر) الخاصة، بمنتجات وخدمات طيران الإمارات المتميزة للراحة والاسترخاء قبل المباراة المرتقبة. وشمل ذلك وجبات شهية على متن الطائرة وأسرّة مسطحة بالكامل مع أسرّة فاخرة في الدرجتين الأولى والأعمال، وأكثر من 4500 قناة تعرض أحدث الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى على نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice، بالإضافة إلى حمّام الشاور سبا الفريد على ارتفاع 40 ألف قدم.



وعمل أفراد طاقم طيران الإمارات الودودين على ضمان رفاه جميع الركاب على متن الطائرة، مع الالتزام بتدابير الصحة والسلامة والتقيد بالبروتوكولات المعتمدة، مثل ارتداء أقنعة الوجه.



وطيران الإمارات أكبر مشغل في العالم لطائرات A380 الشهيرة ذات الطابقين، التي تحظى بإعجاب ومتابعة عشاق الطيران ومراقبي الطائرات أينما حلقت. ويرغب العملاء في تجربة طائرة الإمارات A380 بفضل مقصوراتها الفسيحة ومنتجاتها الحائزة جوائز في جميع درجاتها.



يذكر أن طيران الإمارات أصبحت منذ عام 2011 الراعي الرئيسي الرسمي لريال مدريد، الذي تزيد قاعدة معجبيه الجماهيرية عبر العالم على 500 مليون. ويلعب النادي الإسباني باستمرار في الدرجة الأولى منذ إنشائه. وتواصل طيران الإمارات، أكبر ناقلة دولية في العالم، ربط ريال مدريد بالجماهير والمتفرجين في أربعة أركان الكرة الأرضية من خلال مختلف الأحداث المختلفة التي تجلب معها لحظات من الإلهام والمتعة.

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