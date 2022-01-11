شباب الأهلي يفوز على خورفكان وينهي الدور الأول للدوري في المركز الثالث

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

فاز شباب الأهلي على خورفكان مساء اليوم، 3-1 في مباراتهما على ملعب استاد راشد بدبي، ووصل شباب الأهلي إلى 23 نقطة، وأنهى الدور الأول لدوري أدنوك للمحترفين في المركز الثالث، بينما توقف رصيد خورفكان عند 15 نقاط، وظل في المركز العاشر مع نهاية الدور الأول.

وسجل لشباب الأهلي كل من عمر عبد الرحمن "عموري" ودا سيلفا ويحيى الغساني في الدقائق 26 و58 و90، وأحرز هدف خورفكان، وليد عباس مدافع شباب الأهلي، بالخطأ في مرماه بالدقيقة 55.

مال أداء الفريقين إلى الهدوء في الدقائق الأولى، وحتى الدقيقة 26، عندما أخطأ حارس خورفكان عبد الله صنقور، في إبعاد الكرة، وضغط دا سيلفا، لتصطدم الكرة به وتصل إلى عمر عبد الرحمن "عموري"، ليضعها بسهولة في المرمى.

وتخلى خورفكان عن الحذر الدفاعي، وشكل خطورة كبيرة على مرمى صاحب الأرض، وتألق ماجد ناصر حارس شباب الأهلي، في الدفاع عن مرماه، وكانت أبرز التصديات، إبعاد قذيفة بعيدة المدى سددها عبد الله الرفاعي في الدقيقة 32، إلى ركلة ركنية.

وواصل خورفكان محاولاته للعودة إلى المباراة في الشوط الثاني، ونجح في إدراك هدف التعادل بنيران صديقة في الدقيقة 55، عن طريق هدف سجله مدافع شباب الأهلي، وليد عباس، بالخطأ في مرماه، بعد عرضية أحمد الزيودي.

وأعاد دا سيلفا، التقدم لشباب الأهلي بتسجيله هدفاً ثانياً في الدقيقة 58، وحسم شباب الأهلي المباراة بهدف ثالث سجله يحيى الغساني في الدقيقة 90، بعد مرور وعرضية من حارب سهيل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز