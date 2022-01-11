الانضباط الإماراتية تغرم الشارقة 100 ألف درهم والعين 80 ألفا

المصدر: البيان

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عقدت لجنة الانضباط باتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم اجتماعها برئاسة سعيد الحوطي، وبمشاركة حمدان الزيودي نائب رئيس اللجنة، وحسن الشيباني، وعبدالله الحمادي، وسلمان الطويل، أعضاء اللجنة، وشادي مدحت مقرراً.

واطلعت اللجنة على تقرير مراقب المباراة والصور المرفقة معه بالوقائع التي حدثت في المباراة التي جمعت ناديي الشارقة والعين في مسابقة دوري أدنوك للمحترفين، وقررت اللجنة توجيه عقوبة الإنذار لنادي العين وتغريمه مبلغ وقدره ثمانون ألف درهم لمخالفة جماهيره اللوائح أثناء وبعد المباراة ( 4 مخالفات ) ، ووجهت كذلك عقوبة الإنذار لنادي الشارقة وتغريمه مبلغ وقدره مائة ألف درهم لمخالفة جماهيره اللوائح أثناء وبعد المباراة ( 5 مخالفات ) .

وعاقبت لجنة الانضباط نادي عجمان في مسابقة كأس رابطة المحترفين بعقوبة الإنذار لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات، وذلك لإدخاله فحوصات أحد أفراد طاقمه الفني بعد الوقت المحدد لذلك، وفرضت غرامة مالية على نادي بني ياس مبلغ وقدره ثلاثون ألف درهم لحصول لاعبيه على ست بطاقات في المباراة الواحدة، وذلك في مسابقة دوري المحترفين تحت 21 عاماً.

كما عاقبت نادي العربي بعقوبة الإنذار وتغريمه مبلغ وقدره عشرة ألاف درهم لقيام جماهيره بإلقاء عبوات المياه على أرضية المباراة في الجولة الماضية من مسابقة دوري الدرجة الأولى، بينما وجهت عقوبة لفت النظر لنادي حتا لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات ، وذلك لعدم إدخاله فحوصات أحد أفراد طاقمه الفني على النظام الإلكتروني لاتحاد الكرة.

وقررت لجنة الانضباط خسارة نادي الرمس لمباراته أمام نادي شباب الأهلي بنتيجة ( 0 – 3 ) في مسابقة دوري الشباب تحت 21 عاماً، وتحمله مصاريف الحكام لتخلفه عن حضور المباراة، ووجهت عقوبة الإنذار لنادي المدام لمخالفته بروتوكول المباريات، ولذلك لعدم إدخاله فحوصات أحد إدارييه على النظام الإلكتروني للاتحاد.

كما قررت اعتماد خسارة نادي البطائح لمباراته أمام نادي دبا الحصن بنتيجة ( 1 – 4 ) في دوري كرة الصالات للشباب لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات، وذلك لعدم إدخاله الحد الأدني من فحوصات اللاعبين على النظام الإلكتروني، وعاقبت نادي اتحاد كلباء بلفت النظر لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات لعدم إدخاله فحوصات أحد لاعبيه على النظام الإلكتروني، ووجهت العقوبة ذاتها لنادي النصر في المسابقة وللمخالفة ذاتهما، كما عاقبت نفس النادي بعقوبة الإنذار في مسابقة دوري كرة الصالات "الرديف" بسبب إدخاله فحوصات لاعبيه وإدارييه بعد الوقت المحدد لذلك.

وخسارة نادي المدام لمباراته أمام نادي رأس الخيمة بنتيجة ( 0 – 3 ) في مسابقة دوري الشباب تحت 19 عاماً، لعدم إدخاله الحد الأدنى لفحوصات اللاعبين على النظام الإلكتروني، وخسارة نادي الجزيرة الحمراء لمباراته أمام نادي الفجيرة بنتيجة ( 0 – 3 ) في مسابقة دوري الناشئين تحت 17 عاماً للسبب ذاته.

ووجهت اللجنة عقوبة لفت النظر لنادي مصفوت في مسابقة دوري الأشبال تحت 13 عاماً لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات، وذلك لعدم إدخاله فحوصات أحد لاعبيه على النظام.

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