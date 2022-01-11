صدارة الهواة في قبضة «النواخذة» والعربي وصيفاً

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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خطفت قمة النواخذة والعربي الأضواء من بقية مباريات الجولة الـ 14 لدوري الدرجة الأولى، لأنها رسمت معالم جديدة لسباق الكراسي على الصدارة التي كانت تتأرجح بينهما حتى جاءت اللحظة الفاصلة، حيث لم يفوت دبا الفجيرة فرصة اعتلاء القمة بثنائية ممتازة كفلت له الابتعاد عن العربي بنقطتين تمثلان أساس الصراع المرتقب في الجولات المقبلة للمنافسة، ليرفع دبا رصيده إلى 36 نقطة ويتراجع العربي للمركز الثاني برصيده السابق 34 نقطة، ولا يزال الصراع على لقب الشتاء مستمراً ولم يحسم في ظل تبقي مباراة لدبا في الجولة 15 والأخيرة من مرحلة الدور الأول أمام حتا ويلاقي العربي فريق الفجيرة في ذات الجولة.

دائرة الصراع

وفي السباق أيضاً نحو المقدمة، تخطى الحمرية اختبار الإعصار بثنائية وضمن وجوده في دائرة الصراع على المقدمة، بينما أخفق حتا مع مدربه الجديد التونسي عامر دربال في وقف نزيف النقاط، كما انتعش البطائح برباعية على حساب التعاون ليصل إلى النقطة 26 في المركز الرابع ليواصل الزحف بقوة نحو المقدمة، وتعثر الحصن الخامس «25 نقطة» من جديد بالتعادل أمام الفجيرة البعيد عن المنافسة على الصعود. والشاهد أن المنافسة ماضية إلى مراحل أقوى من الإثارة والندية على صعيد المقدمة والوسط والقاع، فكل فريق يسعى لتجميع النقاط وتحسين الصورة وتعزيز الحظوظ في المنافسة على خطف إحدى بطاقتي الصعود لدوري أدنوك للمحترفين.

لم يفلح المدربان، المغربي سعيد شخيت المدير الفني الجديد لدبا الحصن، والتونسي عامر دربال مدرب الإعصار في مهمتهما الأولى في الدوري بعد تعادل الحصن مع الفجيرة وخسارة حتا أمام الحمرية، في حين، لعب أكثر من نجم دور البطولة وقاد فريقه إلى تحقيق انتصار غال كما حدث خلال مباراة دبا والعربي بعد أن تمكن الثنائي غبرائيل كونو وفرانسسكو سوزا من توقيع هدفي النواخذة في مرمى المتصدر، وتكفل فينسيوس سيلفا محترف الحمرية من تأمين نقاط فريقه أمام الإعصار بتسجيله للهدفين، وكذلك لاعب البطائح محمد بن غريب الذي أحرز هدفين من أهداف فريقه الأربعة في مرمى التعاون.وفيما يتعلق بصدارة الهدافين فقد بقيت على حالها للأسبوع الرابع توالياً في ظل صدارة النجم البرازيلي ديغو سيلفا محترف النواخذة لقائمة الهدافين برصيد 14 هدفاً على الرغم من صيامه عن التهديف في ثلاث جولات ماضية، ويزاحمه مواطنه فينسيوس لاعب الحمرية «12 هدفاً».

من جانبه، أكد جمعة حمدان العبدولي مدير فريق دبا الفجيرة أن النواخذة لا يشغله لقب الشتاء الشرفي بقدر ما يكون تفكير اللاعبين والمدرب الصربي زوران في التتويج باللقب الغالي وتحقيق حلم الصعود إلى دوري الأضواء والشهرة مع ختام المسابقة مع كامل احترامنا لبقية الفرق، كما أشاد العبدولي بفوز الفريق الذي حققه على العربي، منوهاً إلى أن القادم سيكون أصعب وهناك مرحلة إياب كاملة، ولا بد من التهيؤ الجيد والمحافظة على نغمة الانتصارات في قادم الجولات، كما أشاد العبدولي بالاهتمام الكبير من قبل إدارة النادي بالفريق الأول وتوفير كل السبل والإمكانات للاعبين من أجل أن يكونوا دائماً في الموعد. على جانب آخر، تقام الجولة 15 والأخيرة من مرحلة الذهاب الأحد المقبل بإقامة 7 مواجهات في توقيت واحد تجمع دبا ضد حتا، الذيد والحصن، مسافي والجزيرة الحمراء، سيتي ومصفوت، الفجيرة والعربي، الحمرية ضد البطائح ويلتقي التعاون مع الرمس.

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