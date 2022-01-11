دورة خاصة تؤجل عودة العنبري للملاعب

المصدر: (دبي - العوضي النمر)

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أجل المدرب الوطني عبد العزيز العنبري قرار البت في عدة عروض تلاقها خلال الأيام الماضية من خورفكان والنصر للعودة للملاعب الخضراء لتولي مهمة تدريب فرق في دوري «أدنوك للمحترفين» بسبب مشاركته في دورة خاصة بعمله في شرطة الشارقة تستمر لمدة شهر، وتتطلب التفرغ لأدائها على الوجه الأكمل، مما يحول دون العودة للتدريب بعد انتهاء علاقته بالفريق الأول بالشارقة.

ويحظى العنبري باحترام كبير في الوسط الكروي، ونجح في إعادة الشارقة للبطولات بعد 25 عاماً، بفوزه ببطولتي الدوري والسوبر، ويعد عبد العزيز العنبري المدرب المواطن الوحيد الذي تجاوز حاجز الـ 100 مباراة مديراً فنياً لفريق في عصر الاحتراف، ويبلغ رصيده 114 مباراة، مسجلاً رقماً قياسياً.

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