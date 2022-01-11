9 أيام تجهز «الأبيض» لموقعة سوريا في تصفيات المونديال

المصدر: دبي - العوضي النمر

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استقر الرأي بين اتحاد الكرة ورابطة المحترفين على منح الجهاز الفني للمنتخب الأول 9 أيام لتجهيز اللاعبين فنياً بدنياً ومعنوياً لمباراة سوريا، باستاد آل مكتوم في نادي النصر، والمقررة 27 الجاري، ضمن منافسات الجولة السابعة للمجموعة الأولى لمرحلة الإياب للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وتعد المباراة موقعة مهمة في مشوار التأهل للمونديال، ومن المنتظر تجمع «الأبيض» يوم 18 الجاري بعد انتهاء منافسات دور الثمانية لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة التي ستقام يومي 15 و16 الجاري، والتي ستكون فرصة للاطمئنان على جهوزية اللاعبين الدوليين للانتظام في معسكر الإعداد بدبي قبل الإعلان عن القائمة النهائية التي ستخوض مباراتي سوريا وإيران.

ويعكف الجهاز الفني بقيادة فان مارفيك على متابعة أداء الدوليين في منافسات البطولات المختلفة، للوقوف على جهوزيتهم الفنية والبدنية، وأبدى أعضاء الجهاز الفني ارتياحهم لعودة عدد من اللاعبين المصابين ومشاركتهم مع فرقهم بالدوري، كما تتواصل اتصالات طبيب الفريق مع الأندية للاطمئنان على الحالة الصحية للاعبين، وخاصة الذين تعرضوا لإصابات في الفترة الأخيرة، ورفع تقرير يومي إلى المدرب تمهيداً لاختيار القائمة الموسعة التي ستصدر في الأيام المقبلة.

يذكر أن «الأبيض» يحتل المركز الثالث بالمجموعة الأولى برصيد 6 نقاط بعد إيران المتصدر بـ16 نقطة وكوريا الجنوبية بـ14 نقطة، ويتمسك منتخبنا بحصد كل النقاط المتاحة لنيل المركز الثالث ومواجهة ثالث المجموعة الثانية التي يحتلها المنتخب الأسترالي.

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