شباب الأهلي وخورفكان.. تضميد الجراح

المصدر: دبي - إيهاب زهدي خورفكان - محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستقبل شباب الأهلي ضيفه خورفكان على ملعب استاد راشد في الخامسة من مساء غد، في الجولة 13 من دوري «أدنوك للمحترفين»، بطموح «تضميد الجراح»، بعد سلسلة تعثر للفريقين في مختلف المسابقات، ومني «فرسان دبي» بخسارة ثقيلة 1 - 4 من مضيفه بني ياس، في المواجهة الماضية من الدوري، كما خسر لقب كأس السوبر أمام الجزيرة بركلات الترجيح، ويدخل الفريق مواجهة خورفكان، محتلاً المركز الرابع برصيد 20 نقطة، ويسعى إلى تحقيق النقاط الثلاث، وإنهاء الدور الأول للدوري بنتيجة إيجابية قبل مواجهة الشارقة الأحد المقبل، في كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وفي المقابل، خاصمت الانتصارات فريق خورفكان منذ فوزه على العروبة 4 - 1 في الجولة التاسعة للدوري، وخسر بعدها الفريق من الجزيرة 0 - 4 ومن اتحاد كلباء 0- 1، وودع كأس رابطة المحترفين على يد الوحدة، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة على يد الوصل، ويحتل الفريق المركز العاشر في الدوري برصيد 15 نقطة، ويغيب عن صفوف خورفكان دوغلاس وليان الذي تم طرده في مواجهة كلباء الماضية، إلى جانب اللاعبين المعارين من شباب الأهلي وعلى رأسهم حمدان الباروت وخليفة مبارك.

غيابات

وأكد مهدي علي مدرب شباب الأهلي، أن فريقه يعاني غيابات عديدة أمام خورفكان، وقال: نفتقد جهود العديد من العناصر الرئيسة، بسبب الإصابة والإيقاف، وتتضمن قائمة الغيابات كلاً من أحمد خليل، وماجد حسن وحمدان الكمالي، وأحمد جميل وسالمين خميس، للإصابة، وكارلوس ادواردو، للإيقاف بعد طرده في مباراة الفريق أمام بني ياس.

وأضاف: نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام «أبناء الخور»، تبقي الفريق في دائرة المنافسة، والأمر في يد اللاعبين.

وتوقع عبدالمجيد النمر مدرب خورفكان مباراة صعبة أمام «فرسان دبي»، مشيراً إلى أن فريقه يسعى لاستعادة نغمة الفوز، وطموحنا تحقيق نتيجة إيجابية، وأشار إلى أن الحظ وقف ضد الفريق في مباراة كلباء بجانب معاناة الفريق من النقص العددي بعد طرد دوغلاس في الدقائق الأولى من المباراة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز