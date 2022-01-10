الجزيرة والوصل.. لحن الختام

المصدر: دبي - إيهاب زهدي أبوظبي - أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

يشهد استاد مدينة زايد الرياضية عند السابعة والنصف مساء غد المواجهة المرتقبة بين الجزيرة والوصل بالجولة 13 من دوري «أدنوك للمحترفين»، والتي تعد لحن الختام للدور الأول، ويدخل «فخر أبوظبي» المباراة بمعنويات عالية بعد تتويجه بكأس السوبر أخيراً، باحثاً عن فوز جديد يقلص الفارق مع العين المتصدر، ويبلغ رصيد الفريق 20 نقطة، فيما يسعى «الإمبراطور» إلى تحقيق فوزه الثاني على التوالي بعد أن حقق انتصاراً كبيراً في الجولة الماضية على العروبة، ويبلغ رصيده 17 نقطة والفوز بالنقاط الثلاث يعيده إلى المنافسة على مراكز المقدمة.

وأكد الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة احترامه الكبير لمنافسه وقال: الوصل فريق قوي يضم عناصر متميزة ويلعب كرة جميلة، والفوز عليه يتطلب الكثير من الجهد، وفي الوقت نفسه فإن فريقنا لديه عناصر قادرة على حسم المواجهة والفوز بنقاط المباراة.

وأشار كايزر إلى عدم وضوح الرؤية بشأن عودة بعض اللاعبين للمشاركة والذين أبعدتهم الإصابة مثل سالم راشد، ميلوس، خلفان مبارك، عمر تراوري، وأشاد بمردود اللاعبين الأجانب مؤكداً أنهم يقدمون مستويات مرضية، ويجتهدون مع زملائهم لتحقيق أفضل النتائج، وهو ما يجعله واثقاً بأن الفريق بإمكانه تحقيق نتائج إيجابية.

تطوير

وأكد أودير هيلمان مدرب الوصل، أن التعاقدات الجديدة لتدعيم فريقه في فترة القيد الشتوي، جزء من التطوير المستمر في كرة القدم لإكمال الموسم، وأنه لا يستطيع التحدث عن أي لاعبين جدد، حتى تنتهي إجراءات التسجيل في قائمة الفريق في فترة الانتقالات الحالية، وقال: نسعى لحصد النقاط والتقدم في جدول الدوري، وكنا نستحق الحصول على عدد أكبر من النقاط في الدور الأول، ولكننا ارتكبنا أخطاء غير مقبولة في بعض المباريات، وفقدنا بسببها الكثير من النقاط.

وأضاف: أنا راضٍ عن الوصل وأرى أن مستواه يتطور من مباراة لأخرى، ولكني غير سعيد بمركزنا الحالي، وأركز على تطوير الفريق في الوصل، وهدفنا إنهاء الدور الأول، بنتيجة إيجابية تكون حافزاً معنوياً للاعبين في فترة التوقف المقبلة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز