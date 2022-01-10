يوسف البطران: نادي الإمارات ليس لديه مستشار أو مسؤول تعاقدات

المصدر: رأس الخيمة: أحمد عيسى

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أكد يوسف عبد الله البطران رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات رئيس شركة كرة القدم أن ناديه ليس له مستشار فني أو مسؤول عن ملف التعاقدات، ولم يكلف شخصاً في منصب مماثل، مؤكداً أن مجلس الإدارة صاحب القرار في هذا الصدد، بالتشاور مع الجهاز الفني، ولا يجوز لأي جهة أخرى التحدث باسم النادي أو الجلوس على طاولة التفاوض مع ناد محلي أو خارجي.

وجاءت تصريحات البطران لوسائل الإعلام المغربية، على خلفية ما تردد عن تقديم لاعب عربي سابق لنفسه بأنه مفوض من قبل الإدارة، للتفاوض مع الأندية بشأن ملف «الأجانب» ورحيل لاعب الفريق النفاتي عن طريقه إلى أحد الأندية المغربية وقال: إذا كان آدم النفاتي سيغادر النادي فإن مجلس الإدارة هو الذي يصدر القرار أو يتفاوض مباشرة مع الأندية، التي ترغب في خدماته ولا يجوز للاعب سابق أن يفاوض إنابة عن النادي خاصة أن الإدارة لم تفوضه.

وسبق أن أشار الإعلام المغربي إلى رغبة أندية الرجاء والوداد ونهضة بركان للاستفادة من خدمات النفاتي عن طريق الإعارة حتى نهاية الموسم، عن طريق لاعب سابق بالنادي غير مفوض بهذا الملف.

وكان «الصقور» قد تعاقد مع النفاتي بداية الموسم الحالي قادماً من مولودية وجدة، لكنه لم يوفق في مشواره مع الفريق وشارك في 7 مباريات بعدد دقائق لعب 531 دقيقة من دون أن ينجح في إحراز هدف، وظل بعيداً عن قائمة الفريق خلال الجولات الخمس الماضية.

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