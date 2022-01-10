" الآسيوي" يرشح العين للقب فريق الشهر في غرب آسيا

المصدر: البيان

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رشح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم فريق العين للمنافسة على لقب فريق الشهر في دوريات غرب آسيا.

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي تقريرا موسعا عن أبرز الأندية المتنافسة على لقب الأفضل في شهر ديسمبر، والذي يحسم من خلال تصويت الجمهور على تلك الترشيحات.

وتضم الأندية المتنافسة مع العين كل من اتحاد جدة السعودي، والسيب العماني، وأم صلال القطري، والسالمية الكويتي، والوثبة السوري، والشرطة العراقي، وشباب الخليل الفلسطيني.

وأكد الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي أن العين حافظ على تفوقه في الدوري الإماراتي للمحترفين خلال شهر ديسمبر، وأنهى الدور الأول بطلا للشتاء، كما أنه نجح خلال الشهر الماضي في تحقيق انتصارين متتاليين على النصر 3-1، وعلى عجمان 2-1 ليرفع رصيده إلى 30 نقطة في الصدارة منفردا، حيث يبتعد عن الوحدة أقرب المنافسين بـ 6 نقاط في الترتيب العام لجدول المسابقة.

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