الحمرية ثالث «الهواة» بنقاط حتا

المصدر: (متابعة – محمد فضل)

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فاز الحمرية على مضيفه حتا بهدفين من دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما بملعب «الإعصار» في الجولة 13 بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة»، وأحرز الهدفين البرازيلي فينسيوس سيلفا، وبهذه النتيجة وصل رصيد الحمرية إلى 29 نقطة، وصعد للمركز الثالث فيما تجمد رصيد «الإعصار» عند 22 نقطة، وحقق غلف اف سي فوزه الثالث على التوالي وتغلب على مسافي بهدف السيد محمد، ورفع رصيده إلى 17 نقطة. وتعادل الجزيرة الحمراء ومصفوت 2 - 2 وأحرز ثنائية الجزيرة الحمراء هوغو اليكساندر وكواكو فابريك، ولمصفوت ماجد لافي وكارلوس البرتو.

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