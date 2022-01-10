الوحدة وصيف «شتاء المحترفين»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي، الفجيرة – محمد فضل

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فاز الوحدة أمس على النصر 2 - 1، باستاد آل مكتوم، محققاً وصافة «شتاء المحترفين»، في ختام الدور الأول لدوري «أدنوك»، وأحرز هدفي «العنابي»، فابيو مارتنيز في الدقيقة 18 من ركلة جزاء، وجواو بيدرو في الدقيقة 60، وسجل هدف النصر توزي في الدقيقة 36، ووصل الوحدة إلى 24 نقطة، فيما تجمد النصر عند 18 نقطة.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للوحدة، بعد تعرض لاعبه خليل إبراهيم للعبة خطرة في الدقيقة 18، وسددها فابيو مارتنيز، محرزاً هدف الوحدة الأول في الدقيقة 18.

وأضاع النصر فرصة إدراك التعادل في الدقيقة 23، بشكل غريب، عندما لعب توزي كرة عرضية، وحولها تيغالي برأسية قوية، تصدى لها حارس الوحدة، ووصلت إلى اللاعب نفسه مجدداً، ولعبها عرضية، وسددها كودجو جان، بجوار القائم.

وسجل توزي هدف التعادل للنصر، برأسية رائعة في الدقيقة 36، وأضاف بيدرو، هدفاً ثانياً للوحدة في الدقيقة 60، وألغى الحكم ركلة جزاء، احتسبها للوحدة في الدقيقة 74، بعد العودة إلى «VAR»، كما طرد الفرنسي غريغوري مدرب الوحدة، للاعتراض على إلغاء الركلة.

وتعادل العروبة والظفرة 1 - 1 في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الفجيرة، تقدم العروبة بهدف الدولي البحريني علي مدن في الدقيقة 67، وأدرك خالد الدرمكي التعادل للظفرة في الدقيقة 86، وبهذه النتيجة، وصل الظفرة إلى 10 نقاط، والعروبة إلى 8 نقاط.

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