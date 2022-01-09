«السماوي» يستعيد ذاكرة الموسم الاستثنائي

المصدر: كلباء – محمد فضل

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بدأ «السماوي» يستعيد ذاكرة أمجاد موسمه الاستثنائي الذي قدمه خلال النسخة الماضية من دوري المحترفين عندما كان قريباً من التتويج بالدرع، ولم تسر انطلاقة الفريق الحالية جماهير النادي وساورها الشك في استعادة رفاق فواز عوانه مستواهم الذي خطفوا به الأضواء ووصافة الدوري خلف الجزيرة، ولكن بعزيمة لاعبي «السماوي» استعاد الفريق جزءاً من بريقه المفقود في الجولة الماضية محققاً فوزاً عريضاً على شباب الأهلي برباعية مهدت للفوز بنتيجة 3-1 خلال مباراة كلباء بالجولة الحالية والتي استحق فيها بني ياس الفوز بالنتيجة والأداء.

بزوغ نجم

وشهدت المباراة بزوغ نجم لاعب بني ياس الشاب محمد راشد الحمادي الذي سجل هدفين فيما تكفل زميله إسحاق تلين بإحراز الثالث ليكون السماوي أول فريق يحقق الفوز على «نمور كلباء» على ملعبه في الساحل الشرقي وينتزع منه المركز السادس برصيد 18 نقطة بفارق الأهداف عن كلباء الذي يمتلك نفس الرصيد.

أرقام سلبية

وشهدت المباراة أرقاماً سلبية لكلباء الذي تأثر مدربه خورخي داسيلفا بالغيابات العديدة، التي قصمت ظهر الفريق في وقت استعاد فيه التوغولي بينال ملابا مهاجم الفريق ذاكرة الأهداف بعد مرور أكثر من 113 يوماً على تسجيله لآخر هدف مع النمور.

فوز مهم

ووصف الروماني ايسيلا مدرب بني ياس فوز «السماوي» بالمهم مشيراً إلى أن اللاعبين قاموا بعمل كبير رغم تعدد الغيابات بسبب الإصابات والإنذارات، وقال: صنعنا أكثر من 5 فرص وتمكنا من تسجيل 3 أهداف على فريق كبير ولم يخسر على ملعبه ونستحق الفوز بنقاط المباراة.

واعترف بأن تراجع الأداء في الشوط لحالة الجهد البدني الذي بذله الفريق في الشوط الأول وقال: تمكنا من الحفاظ على النتيجة والتقدم بهدف ثالث كفل لنا العودة بالعلامة الكاملة من الساحل الشرقي.

الأسوأ

وعبر خورخي داسيلفا مدرب كلباء عن عدم رضاه عن أداء فريقه، مشيراً إلى أن كلباء قدم أسوأ مباراة في الموسم وقال: ارتكبنا جميع الأخطاء التي يمكن أن تحدث في كرة القدم، وبني ياس عرف كيف يفوز ويستغل الفرص ويقتنص النقاط.

وفي الشوط الثاني قلصنا الفارق ولكن فنياً لم نكن في مستوانا وتأثر الفريق بالغيابات، وعموماً لدينا مباراة أخرى مع بني ياس في الكأس وعلينا التعافي سريعاً وتلافي الأخطاء للاستمرار في بطولة أغلى الكؤوس.

وأضاف: فريقنا بحاجة لتدعيم صفوفه وسأتحدث مع الإدارة في هذا الموضوع.

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