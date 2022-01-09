الوحدة يفوز على النصر وينهي الدور الأول وصيفاً للدوري

المصدر: دبي- إيهاب زهدي تصوير غلام كاركر

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حقق الوحدة، 3 نقاط مهمة مساء اليوم، بالفوز على مضيفه النصر 2-1، على ملعب استاد آل مكتوم، في ختام اليوم الثاني من مباريات الجولة الأخيرة للدور الأول لدوري أدنوك للمحترفين.

وأحرز هدفا الوحدة فابيو مارتنيز في الدقيقة 18 من ركلة جزاء، وجواو بيدرو في الدقيقة 60، وسجل هدف النصر توزي في الدقيقة 36، ليرفع الوحدة رصيده إلى 24 نقطة، وينهي الدور الأول وصيفاً للدوري، بينما توقف رصيد النصر عند 18 نقطة، ويحتل المركز الثامن.

وبدأ الوحدة المباراة بقوة، وضغط وحاصر النصر في نصف ملعبه، واحتسب الحكم ركلة جزاء للوحدة بعد تعرض لاعبه خليل إبراهيم للعبة خطرة في الدقيقة 18، وسددها فابيو مارتنيز، وأحرز منها هدفاً للوحدة في الدقيقة 18.

وأضاع النصر فرصة إدراك التعادل في الدقيقة 23، بشكل غريب عندما لعب توزي كرة عرضية، وحولها تيجالي برأسية قوية تصدى لها حارس الوحدة، ووصلت إلى تيجالي مجدداً، ولعبها عرضية، وسددها كودجو جان، بغرابة بجوار القائم.

وسجل توزي، هدف التعادل للنصر برأسية رائعة في الدقيقة 36، بعد عرضية مثالية من تيجالي، في هجمة سريعة لـ"العميد"، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وواصل الفريقان أداءهما القوي في الشوط الثاني، وأضاف جواو بيدرو، هدفاً ثانياً للوحدة في الدقيقة 60، من هجمة مرتدة سريعة، واختراق ومرور بمهارة فنية عالية.

وألغى حكم المباراة ركلة جزاء احتسبها للوحدة في الدقيقة 74، بعد العودة إلى تقنية الفيديو، وطرد الفرنسي عيسى جريجوري مدرب الوحدة، للاعتراض على إلغاء الركلة، وحافظ الوحدة على تفوقه في الدقائق التالية، ليخرج بنصر مهم من الجولة الأخيرة للدور الأول للدوري.

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