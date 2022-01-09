العروبة والظفرة يتقاسمان النقاط والأداء

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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أنهى التعادل الإيجابي بهدف مباراة العروبة وضيفه الظفرة ليكسب كل فريق نقطة خاسرة رفعت رصيد الظفرة الى 10 والعروبة الى 8 ، بكر العروبة بالهدف الأول عن طريق الدولي البحريني علي مدن في الدقيقة 67 ، وادرك خالد الدرمكي التعادل للضيوف في الدقيقة 86 ، ادار المباراة الحكم عمار الجنيبي ، بدأت المباراة بحذر شديد من قبل لاعبي الفريقين مما ساهم في حصر الكرة لفترات طويلة في وسط الملعب مع محاولات متواضعة خلال اول 20 دقيقة و التي لم تشهد أي هجمات صريحة ومميزة على مرمى الفريقين ، وحاول رونالدو بيريرا لاعب الظفرة أن يعلن عن نفسه مع حلول الدقيقة 25 بعد ان سدد كرة قوية تعامل معها حارس العروبة غيث حسين بذكاء بعد أن حولها الى ضربة ركنية .

واعتمد العروبة على المرتدات التي لم تشكل خطورة تذكر لينتهي الشوط الأول كما بدأ بتعادل سلبي على مستوى النتيجة والأداء .

وفي الشوط الثاني ارتفع رتم الأداء قليلاً من قبل لاعبي كل فريق ، وكاد السنغالي ماكيتي ديوب مهاجم الظفرة ان يفض شباك العروبة بعد ان وجد نفسه في مواجهة صريحة مع حارس العروبة الذي تعملق في صد الكرة ببراعة مبقياً على نتيجة التعادل السلبي حتى الدقيقة 65 .

في الدقيقة 67 بكر العروبة بهدف جميل سجله الدولي البحريني علي مدن الذي اطلق كرة يسارية لم يراها حارس الظفرة عبد الله سلطان والا وهى تعانق الشباك هدف أشعل فتيل المباراة.

وفوت ديوب فرصة ادراك التعادل من ضربة رأس لعبها أعلى المرمى في الدقيقة 75 .

وساهم تراجع العروبة للوراء الى استفادة الفريق الضيف من المساحات على مستوى الوسط ليتمكن خالد الدرمكي من ادراك التعادل من ضربة رأس خدع بها حارس العروبة في الدقيقة 86 لينتهي اللقاء على وقع التعادل الإيجابي بهدف .

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