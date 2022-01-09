"بكاري سانيا ".. بطلاً لـ«تحدي كل النجوم» في إكسبو

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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توج فريق بكاري سانيا نجم منتخب فرنسا وناديي مانشستر سيتي وأرسنال سابقاً بطلاً لدورة «تحدي كل النجوم» التي أقيمت، مساء أمس، على ملعب سبورتس آرينا في «إكسبو2020 دبي»، وأطلقها اتحاد الإمارات لكرة القدم و«إكسبو» بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ومؤسسة دبي العطاء، ومنظمة «كرة القدم من أجل السلام»، ومجلس دبي الرياضي، وشركة «أديداس» العالمية.

وفاز فريق بكاري سانيا في المباراة النهائية على حساب فريق مواطنه باتريس إيفرا نجم منتخب فرنسا ونادي مانشستر يونايتد سابقاً بركلات الترجيح 3 - 2 بعدما حسم التعادل بهدفين لمثلهما المباراة.

وحضرت معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لإكسبو 2020 دبي، جانباً من المنافسات، فيما قام سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم بتتويج صاحبي المركزين الأول والثاني. نخبة شارك في الدورة 4 فرق بقيادة نخبة من نجوم كرة القدم العالمية، هم باتريس أيفرا وبكاري سانيا وميشيل سلغادو لعب منتخب اسبانيا وريال مدريد سابقاً وسمير نصري لاعب منتخب فرنسا وناديي مانشستر سيتي وأرسنال سابقاً، إلى جانب عدد من نجوم الرياضة والكرة العالمية والفن ومشاهير السوشيال ميديا.

وتصدر فريق سمير نصري منافسات المجموعات بـ 6 نقاط بفوزه على فريق سانيا 1 - 0 وعلى سلغادو 3 - 2 فيما خسر بنتيجة 4 - 1 من ايفرا الذي احتل المركز الثاني بـ 5 نقاط، بفضل فوزه على نصري وتعادله مع سلغادو2-2 ومع سانيا 1-1، وجاء سلغادو في المركز الثالث بنقطتين من تعادلين وخسارة وبفارق الأهداف على حساب فريق سانيا الذي حل في المركز الأخير بنقطتين.

ووصل فريق ايفرا إلى المباراة النهائية بعدما تغلب في نصف النهائي على حساب فريق سلغادو بهدف دون رد، فيما بلغ فريق سانيا النهائي بتغلبه على فريق سمير نصري بركلات الترجيح 3 - 2.

كوكبة

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، أن الدعم المقدم من قبل «إكسبو 2020 دبي» كان الأساس في نجاح مباريات «تحدي كل النجوم»، التي ضمت في فرقها، كوكبة من أساطير الكرة ومشاهير الفن وقطاعات مختلفة، الذين اجتمعوا على ملعب واحد، في تأكيد جديد على أن دبي تجمع العالم في مختلف القطاعات من ثقافة واقتصاد وفن وسياسة وغيرها.

وأوضح رئيس الاتحاد الإمارات لكرة القدم، أن هناك تكاملاً بين الجميع في هذا التجمع والهدف واحد من أجل التأكيد على أن «إكسبو 2020 دبي» نجح بامتياز، مشيراً إلى أن ريع تذاكر مباريات «تحدي كل النجوم» سيذهب للأعمال الخيرية لـ«دبي العطاء»، بالإضافة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الذي لديه مؤسسة تدعم الرياضيين في مختلف أنحاء العالم.

وختم قائلاً: «مباريات «تحدي كل النجوم» بداية لاستضافات أخرى وسيكون هذا الحدث مبادرة سنوية في دبي، لأنه تجمع خيري ورياضي ومجتمعي». أسطورة وضم فريق بكاري سانيا الفائز باللقب، الشيخ راشد بن حميد النعيمي، وأسطورة الرغبي الويلزي مايك فيليبس ونجمي الكرة العالمية والفرنسية لويس ساها ومايكل سلفستر ونجم «الفري ستايل» الفرنسي سيان، واللاعب الفرنسي ويليام فانكور، والإعلامي أنس بوخش، ومغني الراب غرادور، وسيف المنصوري شاعر المليون، والعنود العدوان لاعبة منتخبنا الوطني لكرة القدم، لاعب منتخب إنجلترا السباق والباكستاني الأصل كاشف صديقي.

وتشكل فريق باتريس ايفرا وصيف الدورة من خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل وعضو مجلس اتحاد الإمارات لكرة القدم، وأحمد الطنيجي عضو لجنة المنتخبات باتحاد الكرة، والفنان المصري محمد حماقي والشيف التركي بوراك ولاعبة منتخبنا الوطني ليلى المهيري وجوستن ماكغوان المفوض الأسترالي في إكسبو2020، واللاعب الهولندي نيجل دي يونغ، والنجم الارلندي روبي كين، نجمة «الفري ستايل» ليزا زيموتشي، وطارق أمان لاعب كرة قدم الصالات، وسيكون مدرب الفريق جست سول المؤثر على منصات التواصل الاجتماعي.

تشكيلة

وضم فريق ميشيل سلغادو، الشيخ محمد بن عبد الله بن زايد آل نهيان، والشيخ زايد بن عبد الله بن زايد آل نهيان، ونصر النيادي رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية ولويس فيغو نجم منتخب البرتغال وبرشلونة وريال مدريد وانتر سابقاً والإيطالي ماركو ماتيرازي نجم انتر سابقاً والاسباني روبن دي لاريد والألماني كيفن كوراني والفنان المصري محمد رمضان ولاعبة منتخبنا الوطني أريج الحمادي، وأبوبكر الحسيني عضو لجنة الاستراتيجية والاستثمار باتحاد الإمارات لكرة القدم، وسيباستيان روسيتو نائب المفوض العام ومدير الجناح الألماني في إكسبو2020، ونادر خياط (راد وان) المنتج والموسيقي العالمي والموزع وكاتب الأغاني والمغني المغربي، ولاعبة كرة القدم ايفا بارنس.

أما فريق سمير نصري، فضم خلدون المبارك رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي لكرة القدم، والنجمين المغربيين المهدي بنعطية ومبارك بوصوفة، وكريم زياني نجم منتخب الجزائر سابقاً ونوف العنزي لاعبة منتخبنا الوطني لكرة قدم للسيدات، وزوران لوكاس المؤثر على منصات التواصل الاجتماعي، وعمر يبرودي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الفنية والمنتخبات في اتحاد الإمارات لكرة القدم، والبرازيلي رافائيل أوليفيرا ناسيمنتو.

النتائج الكاملة

الدور الأول: سلغادو 2 - إيفرا 2 نصري 1 - بكاري سانيا 0 بكاري سانيا 2 - إيفرا 2 نصري 3 - سلغادو 2 نصري 1 - إيفرا 4 بكاري سانيا 1 سلغادو 1 نصف النهائي الأول إيفرا 1 - فريق سلغادو 0 نصف النهائي الثاني بكاري سانيا 1 - نصري 1 (3-2) ركلات ترجيح النهائي بكاري سانيا - ايفرا 2-2 (3-2 ركلات ترجيح) «بكاري سانيا»

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