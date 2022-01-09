العروبة والظفرة.. مغادرة منطقة الخطر

المصدر: كلباء – محمد فضل

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يستقبل العروبة ضيفه الظفرة في تمام الساعة الخامسة مساءً ضمن الجولة الأخيرة من ذهاب دوري أدنوك للمحترفين في مباراة سيكون عنوانها العريض مغادرة منطقة الخطر، وذلك من واقع وضعية الفريقين المصارعين على البقاء بين الكبار، إذ يحتل العروبة المركز الـ13 برصيد 7 نقاط ولا يختلف وضعه كثيراً عن ضيفه الظفرة الثاني عشر بتسع نقاط، وتعتبر المباراة من فئة النقاط الست.

ويدخل الظفرة المواجهة بطموح الفوز والعودة بنقاط المباراة الثلاث.

وتعد المباراة بست نقاط وفوز الظفرة بها يبعده ولو قليلاً عن أحد منافسيه، إذ يأمل الفريق إنهاء الدور الأول بفوز بعد غياب عن الانتصارات لمدة 5 جولات متتالية لم يتذوق فيها الظفرة طعم الفوز، إذ كان آخر انتصار حققه الظفرة في الدوري في الجولة السابعة على حساب عجمان.

ويدعم الظفرة صفقة البرازيلي لوكاس كانديدو الذي من المتوقع أن يسجل الظهور الأول له مع الفريق في مباراة العروبة اليوم، إضافة إلى إمكانية ظهور المقيم الغاني أوفوي في حالة تسجيله في كشوفات الفريق قبل المباراة، بينما لن يلحق المعار من الوحدة المهاجم ماركوس ليما اللقاء لإصابته، فيما يغيب الأرجنتيني المقيم بيدرو بافلوف لتراكم الإنذارات.

رغبة كبيرة

وقال المدرب فتحي العبيدي: مواجهة اليوم من فئة الست نقاط وتركيز اللاعبين قوي، مشيراً إلى أن الفوز مطلب أساسي، ولذلك سنعمل على تحقيقه بشتى السبل، ووصف الظفرة بالفريق الصعب ويضم لاعبين أجانب على مستوى عال، ولكن فريقي يمتلك رغبة كبيرة في الإبقاء على النقاط الثلاث بملعب الفجيرة، ورفعنا شعار الابتعاد عن منطقة الخطر، وقال الحديث عن الانتدابات الشتوية سابق لأوانه وتركيزنا منصب حالياً على مباراة اليوم.

من ناحيته شدد البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب الظفرة على أهمية مواجهة العروبة، مشيراً إلى أن الفريق أكمل استعداداته للمباراة بصورة جيدة.

وقال: «نركز على الفوز بالرغم من إيماننا بأنها لا تعني نهاية الدوري، ولكنها أمام منافس مباشر، والفريق بحاجة إلى الفوز اليوم وعدد آخر من المباريات حتى يتمكن من تحسين موقعه في جدول الترتيب».

وأضاف: «أتوقع أن تكون المباراة بمثابة معركة حقيقية أمام فريق قوي ويجب علينا القتال حتى اللحظة الأخيرة للخروج بنتيجة إيجابية».

وعن الدفع بالبرازيلي الجديد لوكاس كانديدو أوضح أنه يعرف اللاعب منذ تدرجه في أكاديمية اتليتكو مينيرو البرازيلي ومشاركته في بعض المباريات مع منتخبات البرازيل الوطنية، مشيراً إلى رغبته في الدفع باللاعب بعد التأكد من كامل جاهزيته.

العروبة - الظفرة

الملعب – استاد نادي الفجيرة

التوقيت: 17.00

تشكيلة العروبة

حارس مرمى: طلال خميس

الدفاع: رضا عطاس، أحمد خميس، أحمد حبوش، فوزي فايز

الوسط: سعيد عبيد، كاك، خالد يحي، أولاتونجي

الهجوم: كنغيسلي، علي مدن



تشكيلة الظفرة

حراسة المرمى: عبد الله سلطان

الدفاع: خالد بطي، عصام العدوة، خالد الدرمكي، راشد الزعابي

الوسط: محمد الجنيبي، خلف الحوسني، بنجامين آيم، لوكاس كانديدو، ليوناردو بيريرا

الهجوم: ماكيتي ديوب

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