العين أول خسارة في الدوري وفوز الإمارات وبني ياس

المصدر: متابعة - ياسر قاسم، محمد فضل

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ألحق الشارقة أول خسارة بالعين في دوري أدنوك للمحترفين، وتغلب عليه أمس بنتيجة 2 - 0، في ختام مباريات الفريقين بالدور الأول، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الشارقة، وجاء الهدفان عبر البرازيليين كايو لوكاس ولوان بيريرا، في الدقيقتين 11 و17، وأضاع الفريقان فرصاً عدة للتسجيل في الشوط الثاني، وبهذا الفوز، تقدم الشارقة للمركز الثاني برصيد 23 نقطة، وتجمد العين عند 30 نقطة.



وحقق بني ياس فوزه الثاني توالياً، وروض «نمور كلباء»، وتغلب عليه في عقر دار بنتيجة 3-1، وجاءت الأهداف عن طريق المتألق محمد الحمادي هدفين، وإسحاق تلين، في الدقائق 2، 25، 70، فيما أحرز لكلباء التوغولي بينال ملابا في الدقيقة 63، ورفع بني ياس رصيده إلى 18 نقطة، متساوياً مع كلباء.



وحقق الإمارات فوز ه الأول في الدوري، وجاء على حساب مضيفه عجمان، بهدف دون رد، ليصل للنقطة الخامسة، فيما بقي عجمان في 15 نقطة، وهي أول نقاط يحصدها الإمارات خارج ملعبه، حيث حقق قبل ذلك تعادلين في ملعبه، وهي النقطة الرابعة لمدربه الجديد أيمن الرمادي، في مباراتين على التوالي. سجل الهدف زكريا بو لحية، بعد مرور دقيقتين من بداية المباراة، من تسديدة قوية خارج المنطقة.

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