«النواخذة» يؤجل حسم لقب «بطل الشتاء»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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ألحق فريق دبا الفجيرة «النواخذة» الهزيمة الأولى بالعربي، خلال مباريات دوري الدرجة الأولى، وتغلب عليه بنتيجة 2 - 0 عن طريق غبرائيل كوكو، وفرانسسكو سوزا في الدقيقتين 34، 72، ليرفع النواخذة رصيده إلى 36 نقطة، منتزعاً صدارة مسابقة الدوري من أم القيوين، فيما تحول العربي للمرة الأولى هذا الموسم للوصافة الترتيب برصيد 34 نقطة، وتأجل حسم لقب بطل الشتاء الشرفي للجولة المقبلة، وهي الأخيرة خلال مرحلة الذهاب، إذ يواجه دبا نظيره حتا، ويلاقي العربي فريق الفجيرة.

من ناحية أخرى فاز البطائح على التعاون بنتيجة 4-1، وأحرز الرباعية محمد بن غريب (هدفين)، وهدف لكل من إبراهيم خميس وسيكو بابا، وللتعاون جيلسون دا، ليصل البطائح برصيده إلى 26 في المركز الثالث، وتعادل الحصن والفجيرة 1 - 1، وأحرز للحصن ماتيوس، وللفجيرة عيسى يعقوب، ليكسب كل فريق نقطة خاسرة بكل المقاييس.

واستعاد الذيد نغمة الفوز وتمكن من عبور عقبة سيتي بثلاثية رودريغو، طارق لوكاس، راشد حسن، وأكمل سيتي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد عادل عيد بالبطاقة الحمراء، وتستكمل مباريات هذه الجولة اليوم بمواجهة حتا لضيفه الحمرية، ويستضيف الجزيرة الحمراء فريق مصفوت، ويلعب غلف اف سي ضد مسافي.

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