النصر والوحدة.. الخسارة ممنوعة

المصدر: دبي - عدنان الغربي، أبوظبي – محمد صادق

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يستضيف النصر نظيره الوحدة اليوم ضمن منافسات الجولة 13لدوري أدنوك للمحترفين على استاد آل مكتوم، في لقاء مهم للفريقين، حيث يتطلع العميد لإيقاف سلسلة النتائج السلبية والانطلاق من جديد في سباق المنافسة على المراكز المتقدمة، كما يسعى أصحاب السعادة للعودة إلى سكة الانتصارات بعد خسارته من اتحاد كلباء وتعادله مع الجزيرة في الجولتين الأخيرتين.

ويحتل الوحدة المركز الثاني بـ21 نقطة مقابل 18 نقطة للنصر في المركز الثامن.

أكد الأرجنتيني رامون دياز مدرب النصر أن أداء العميد في الدول الأول كان متفاوتاً، حيث لعب في مباريات بمستوى عالٍ وحقق فيها نتائج إيجابية، ومباريات أخرى لم يظهر فيها بالصورة الجيدة، نظراً لعدم ثبات التشكيلة بسبب الإصابات، مشيراً إلى أنه أكبر مشكلة عانى منها النصر في الدور الأول تتعلق باللاعبين الأجانب، ريان مينديز ومهدي عبيد وضياء سبع الذين افتقدهم الفريق في مناسبات عديدة ما أثر على المستوى العام للفريق.

وقال المدرب الأرجنتيني إن النصر مطالب بطي صفحة هذه النتائج السلبية والتفكير في الدور الثاني لتحقيق أفضل مركز ممكن، مقدّماً اعتذاره للجماهير على الأداء المتواضع في الفترة الماضية.

وكشف دياز عن غياب ما لا يقل عن 3 لاعبين عن مواجهة الوحدة، هم ريان مينديز بسبب سفره للمشاركة مع منتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا، ومهدي عبيد ومحمد عايض للإصابة، مؤكداً أن النصر سيقدم كل ما يملك من جهود من أجل تغيير الصورة التي ظهر عليها في الفترة الأخيرة وأنه سيدفع كل أوراقه لتحقيق الفوز على الوحدة.

فوز

من جانبه، سيحاول الوحدة تكرار فوزه على النصر للمرة الثانية على التوالي عندما يحل ضيفاً على العميد في الجولة 13 من دوري أدنوك للمحترفين. وفاز الوحدة على النصر بهدفين نظيفين قبل أيام قليلة في كأس رابطة المحترفين وتأهل للدور نصف النهائي على حساب العميد، إذ يسعى العنابي لتأكيد تفوقه رغم الغيابات العديدة في صفوفه أبرزها عمر خريبين وفابيو مارتينز وخميس إسماعيل وأحمد راشد ومحمد الشامسي ومحمد برغش، فيما من المنتظر أن تشهد التشكيلة عودة إسماعيل مطر قائد الفريق، فيما من المتوقع أن يشارك الوافد الجديد البرتغالي أدريان سيلفا الذي تعاقد معه النادي بديلاً للإسباني خوسيه أنخيل، وإن كانت مشاركته قد تكون من بداية المباراة أو من على دكة البدلاء.

ويطمح الوحدة إلى العودة لسكة الانتصارات في الدوري بعد التعثر في آخر جولتين بالخسارة أمام اتحاد كلباء 1-2 والتعادل 1-1 مع الجزيرة، وصل بها رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني، ولتفادي توسيع فارق النقاط مع العين المتصدر.

مواجهة

وقال الفرنسي غريغوري مدرب الوحدة إن مواجهة النصر صعبة خاصة وأنها المباراة الثانية بين الفريقين خلال أسبوع واحد، مشيراً إلى أن الفريق مطالب بالتركيز واللعب بمستوى كامل من الجاهزية في ظل رغبة النصر لرد اعتباره بعد إقصائه على يد الوحدة قبل أيام قليلة من كأس الرابطة. وأضاف: ندخل المباراة بفريق غير مكتمل الصفوف ولكننا سنسعى لتكرار نفس الأداء الذي قدمناه في المباراة السابقة رغم الغيابات من أجل العودة بنقاط المباراة الثلاث.

وعن المنافسة على اللقب في حال تعثر الفريق أوضح: تعبت من الإجابة عن هذا السؤال، فالدور الأول لم ينتهِ بعد، وإذا كنا سنظل على هذا الأمر فلنعطِ الدوري للعين من الآن حتى لا نسأل مثل هذا السؤال مجدداً.

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