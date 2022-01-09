1400 لاعب يشاركون في «الشارقة الرياضية العمالية»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

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افتتح سالم يوسف القصير، رئيس هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة، بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، أول من أمس، فعاليات الدورة الخامسة من بطولة الشارقة الرياضية العمالية، على الملاعب الرياضية في منتزه الشارقة الوطني، والتي تستمر منافساتها حتى 25 مارس المقبل، مع الحرص على اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية المتبعة في الدولة في الملاعب الرياضية، وتشهد مشاركة 1400 لاعب في منافسات كرة القدم وكرة السلة والكريكيت والكرة الطائرة، والهوكي.

حضر حفل مراسم الافتتاح طارق سالم الخنبشي، مؤسس ومدير شركة ريتش تارجت للخدمات الرياضية، وعمر محمد السلمان رئيس قسم الخدمات المساندة بهيئة تطوير معايير العمل بالشارقة، وواي اي رحيم رئيس الجمعية الهندية بالشارقة، وعدد من مسؤولي الهيئة وممثلي الجهات المشاركة بالبطولة.

مشاركة

وقال سالم يوسف القصير، رئيس هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة: إن هذه البطولة تعكس اهتمامنا بالعمال وبجعل الرياضة أسلوب حياة صحياً لهم بالإضافة إلى ما يلقونه فيها من ترفيه، وأكد أن هذا الاهتمام ببيئة العمل يأتي بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، معرباً عن سعادته بإقامة البطولة، والتي كانت تحظى طيلة النسخ السابقة بإقبال كبير، من جماهير ومؤسسات القطاعين العام والخاص، مؤكداً الحرص الكبير على التقيد بإجراءات السلامة والوقاية المتبعة في الدولة، مثمناً دور كل من أسهم في تنظيم وإنجاح البطولة، من القطاعين العام والخاص.

من جهته، توجه عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي بالشكر لكل من أسهم في تنظيم هذه البطولة بهذه الصورة المتميزة، موضحاً أنه تم خلال هذا العمل المنظم والناجح، الالتزام بالإجراءات الوقائية المتبعة في المناسبات الرياضية في الدولة، مثمناً نجاح التعامل مع مثل هذه المناسبات بصورة منظمة. كما شدد طارق الخنبشي، مؤسس ومدير شركة ريتش تارجت للخدمات الرياضية، كذلك على اتباع جميع الإجراءات الاحترازية المعمول بها في الدولة، وشكر هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، على ثقتها ودعمها مما كان له أكبر الأثر في النهوض بالرياضة العمالية.

منافسات

وشهد اليوم الأول للبطولة اقتصار المنافسات على سبع مباريات في كرة القدم، فيما تم تأجيل مباريات بقية الألعاب للأسابيع المقبلة، وجاءت نتائج الأسبوع الأول لمباريات كرة القدم كالتالي، في المجموعة (أ) فاز حامل اللقب في البطولة الماضية، فريق فاست على فريق الطاهر 3-0، كما فاز أدميراس على جلفار 3-1 في المجموعة (ب)، وتعادل وصيف البطولة الماضية فريق ناشيونال بينت مع فريق الحجل للتأمين 1-1، وفاز فريق سكانوفا على فريق ابيريكو 3-0.

في المجموعة (سي) فاز فريق شرطة الشارقة على فريق الخدمات الاجتماعية 3-0، وتعادل فريق ار بي ام مع فريق النسور دون أهداف. وفي المجموعة (دي)، وفاز فريق باستا زوون على فريق اف سي تشالينجر 2-0.

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