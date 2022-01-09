راشد الهاملي: الإنجاز تحقق بهمة الشباب

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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حيّا راشد عتيق الهاملي عضو تنفيذية مجلس إدارة نادي الجزيرة اللاعبين والجهازين الإداري والفني على نجاحهم في تجاوز أصعب الظروف، والحصول على اللقب، وقال: هذا الإنجاز تحقق أيضاً بهمة الشباب ورغبتهم في الفوز بالبطولة، الفريق عانى كثيراً من الغيابات، وكانت هنالك العديد من الصعوبات التي واجهت المدرب كايزر في تحديد التشكيلة، لكنه تمكن من تجاوزها ومنح الثقة للاعبين لم نتوقع مشاهدتهم في أرضية الملعب، والحمد لله أنهم كانوا على قدر الثقة.

وعلق راشد الهاملي على المباراة وقال: إن الفريقين قدما مباراة استثنائية مرضية للجماهير تميزت باللعب المفتوح، الذي عكس عقلية المدربين كايزر ومهدي علي، وهو الشيء الذي ساعد في استمتاع الجمهور بأداء متميز، وأضاف: بالنسبة للمدرب كايزر لم يكتفِ بالتحضير الفني فقط، ولكنه أعد فريقاً نفسياً فقط لأنه من المدربين، الذين يهتمون بكل النواحي، ذلك نجح في إدارة المباراة وتعويض النقص الكبير الذي عانى منه.

كما ثمن راشد عتيق الهاملي دور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة نائب رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة رئيس اللجنة التنفيذية، إذ لعب دوراً مهماً وبارزاً في حصول فريقه على لقب بطولة السوبر بالفوز على شباب الأهلي بركلات الترجيح، من خلال الدعم الذي قدمه لفريقه وتواجده معه، موضحاً أن وجود معاليه جعل لاعبي فخر أبوظبي يقدمون كل ما عندهم في أرضية الملعب.

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