الجنيبي: الجزيرة يكمل عقد البطولات

المصدر: أبوظبي -البيان الرياضي

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قدم عبد الله الجنيبي رئيس رابطة المحترفين، التهنئة إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، الرئيس الفخري لنادي الجزيرة، رئيس مجلس الشرف، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس نادي الجزيرة، وإلى إدارة وجماهير النادي، بمناسبة التتويج بلقب كأس السوبر.

وأكد أن فوز الجزيرة بلقب كأس السوبر، جاء ليكمل عقد البطولات المحلية، التي حققها النادي عن جدارة واستحقاق، ونجح في كسر عناد اللقب، ورفع الكأس في ليلة استثنائية على كافة الأصعدة، الفنية والتنظيمية.

وتمنى الجنيبي أن تكون كأس السوبر بداية نحو استكمال موسم ناجح لبطولات المحترفين، حيث تسعى الرابطة لتسخير كل الجهود، من أجل تطوير الكرة الإماراتية.

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