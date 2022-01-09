محمد جمال: «دعوات الوالدة» قادتني إلى السوبر

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

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عبر محمد جمال لاعب وسط الجزيرة الذي انضم إلى الكشوفات معاراً من العين قبل 72 من موعد مباراة كأس السوبر الإماراتي، عن سعادته باللقب، وقال إن توفيقه في الصعود إلى منصة التتويج ومعانقة السوبر سببه «دعوات الوالدة»، مبيناً أنه قبل كل مباراة يتحدث مع والدته عبر الهاتف والتي تدعو له بالفوز والتوفيق، وأكد جمال الذي كان قد حصل أيضاً على بطولة الدوري الموسم الماضي مع «فخر أبوظبي» خلال 4 أشهر فقط بعد أن انضم للفريق معاراً، أن فريقه استحق التتويج بلقب «السوبر» بعد أن قدم مباراة متميزة وقاتل حتى النهاية دون استسلام رغم تأخره بهدف، مشيراً إلى أن ما فعله زملاؤه اللاعبون عكس مدى إصرارهم وحبهم لشعار النادي.

جاهزية

وكان كايزر قد دفع باللاعب محمد جمال بديلاً في الدقيقة 82 من المباراة، في أول مشاركة رسمية له خلال الموسم الحالي، وبعد أداء 3 تدريبات فقط، وعلى الرغم من عدم جاهزيته البدنية بالنحو المطلوب وافتقاده لحساسية اللعب التنافسي، لكن جمال لعب بثبات وساهم مع زملائه في تعديل النتيجة، وتقدم بشجاعة لتسديد الركلة الرابعة التي نفذها بنجاح في مرمى ماجد ناصر.

وتمنى محمد جمال أن يكون على قدر ثقة إدارة الجزيرة حتى إكمال فترة الإعارة بنهاية الموسم الحالي، لتحقيق أفضل النتائج في بطولة الدوري، مؤكداً أن الجزيرة يمتلك أفضل وأميز العناصر وقادر على حصد الانتصارات والبطولات، مستدلاً بذلك على نجاح الفريق في الحصول على كأس السوبر، أمام منافس وصفه بالقوي، مشيراً إلى أن فريقه عانى من غيابات عديدة لكنه لم يتأثر بها لأن البدائل من العناصر صغيرة السن كانت على قدر المسؤولية.

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