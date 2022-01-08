الشارقة يُنزل أول خسارة بالعين في الدوري

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم

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نجح الشارقة في إنزال أول خسارة بالمتصدر العين 2-0 في ختام مباريات الفريقين في الدور الأول لدوري أدنوك للمحترفين في المباراة التي جرت بينهما باستاد الشارقة، وجاء هدفا الفوز قبل انتصاف الشوط الأول عبر البرازيليين كايو لوكاس ولوان بيريرا، وبهذا الفوز يتقدم الشارقة للمركز الثاني في الترتيب برصيد 23 نقطة خلف العين المتصدر برصيد 30 نقطة.

نجح الشارقة في بسط أفضليته مبكراً عندما نجح البرازيلي كايو لوكاس في تسجيل هدف السبق في الدقيقة 11 بلعبة رأسية على يسار الحارس خالد عيسى، وانعكس الهدف المبكر ايجاباً لفريق الشارقة وسلباً على العين الذي ارتبك خط دفاعه في أكثر من هجمة حتى نجح الشارقة في إضافة الهدف الثاني بعد دقائق قليلة "الدقيقة 17" عبر البرازيلي لوان بيريرا من ركنية أخفق الدفاع العيناوي في ابعادها ليسد بيريرا كرة سهلة اصطدمت بالقائم الأيسر وذهبت للشباك.

وتماسك العين بعد الهدف الثاني وظهر بشكل أفضل عن ثلث الساعة الأولى واجتهد كثيراً في تقليص الفارق، ولكن لم تتهيأ له فرصة حقيقية للتسجيل إلا قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي للشوط عبر رأسية المدافع محمد شاكر ونجح الحارس عادل الحوسني في ابعادها لينتهي الشوط الأول بهدفي كايو وبيريرا.

وفي الشوط الثاني، استمرت المحاولات من الفريقين، الشارقة لتعزيز تقدمه والعين لتقليص الفارق، وأكثر الفريقان من التحضير في وسط الملعب ومحاولات سحب المنافس من منطقته، وكانت أبرز المحاولات من البديل يحي نادر ولكن مرت تسديدته جوار مرمى الشارقة واستمرت محاولات العين في الدقائق الأخيرة في أكثر من هجمة عبر البديلين جوناتاس ودانيلو ونجح الحارس الحوسني ومن أمامه الدفاع في التصدي لها.

وكاد جوانكا أن يسجل هدف تقليص الفارق قبل 8 دقائق من النهاية من تسديدة ثابتة اصطدمت بأعلى القائم الأيمن.

وفي المقابل، اعتمد الشارقة على المرتدات في الجزء الأخير للمباراة حتى أعلن الحكم أحمد سالم خلفان عن نهايتها بفوز الشارقة بهدفين دون رد.

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