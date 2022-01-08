اتحاد الكرة و "اتصالات" يُجددان شراكتهما للعام الـ 13

المصدر: وام

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وقع اتحاد الإمارات لكرة القدم ومؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" اليوم عقد تجديد الشراكة الرسمية بينهما بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد، ومسعود محمود الرئيس التنفيذي لـ"اتصالات الإمارات" وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة.

جرت مراسم التوقيع في مركز الرياضة بموقع إكسبو 2020 دبي على هامش المباراة الاستعراضية التي نظمها اتحاد الكرة بمشاركة عدد من نجوم كرة القدم العالمية و وقع العقد محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد، ومسعود محمود الرئيس التنفيذي لـ"اتصالات الإمارات" .

يشكل هذا التجديد بين اتحاد الكرة واتصالات استمرارا لإحدى أكثر الشراكات نجاحا في الرياضة الإماراتية والإقليمية والتي تدخل عامها الثالث عشر بين اثنتين من أهم المؤسسات الوطنية الرائدة في مجاليهما.

يأتي تجديد هذه الشراكة ضمن سعي الطرفين للقيام بدوريهما في خدمة الكرة الإماراتية, وهي تخطو نحو المستقبل مع انطلاق رؤية 2038 التي تضع ضمن أولوياتها تفعيل الشراكات الاستراتيجية للاتحاد مع المؤسسات والقطاعات الوطنية المختلفة .

و أشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم بالدعم الكبير الذي تقدمه "اتصالات" للرياضة المحلية بشكل عام، وكرة القدم على وجه الخصوص، مؤكدا أن الكرة الإماراتية تجني ثمار هذا الدعم السخي وتوظفه لتطوير المسابقات الكروية المختلفة وإعداد المنتخبات الوطنية وقدم شكره الجزيل لإدارة "اتصالات" على رعايتها المستمرة للعبة الشعبية، وعناصرها ومسابقاتها.

وقال: "إن اتحاد الكرة يفخر بتجديد الشراكة مع "اتصالات"، الشركة العملاقة التي تضطلع بدورها الوطني، وتتحمل مسؤوليتها المجتمعية من خلال تقديم الدعم الكبير للشباب الرياضي." و أشار الشيخ راشد بن حميد النعيمي إلى أن "اتصالات" شريك استراتيجي للكرة الإماراتية ولها بصمات واضحة في كل إنجاز حققته في الفترات السابقة، وفي كل تقدم وتطور ستحققه المنتخبات الوطنية والمسابقات المحلية في المستقبل، معبرا عن سعادته بتجديد الشراكة مع "اتصالات" المعروفة بإنجازاتها الوطنية الكبيرة والمتواصلة، وبدورها في خدمةالمجتمع.

و أضاف: "أن الكرة الإماراتية ستكون المستفيد الأول من تجديد الشراكة مع " اتصالات إلى جانب توفيرها دعما إضافيا لرؤية اتحاد الكرة 2038، التي نسعى من خلالها للتطوير وتحقيق الإنجازات ورفع راية الدولة في المحافل الكروية المختلفة".

من جانبه قال مسعود محمود : " الشراكة الاستراتيجية التي تربطنا مع اتحاد الإمارات لكرة القدم تمتد لسنوات طويلة وتنطلق من الحس الوطني الذي تلتزم من خلاله اتصالات بدعم الأنشطة الرياضية وتعزيز نمط الحياة الصحي لجميع أفراد المجتمع".

وأضاف :" الرياضة ركيزة أساسية لبناء المجتمعات لذا نسعى إلى تمكين مختلف فئات المجتمع من مقومات الحياة الصحية، وتواجدنا اليوم بصفتنا شريكا للاتحاد الإماراتي لكرة القدم يعد جزءا من استراتيجية اتصالات الرامية لترسيخ حضورها داعمة لأبرز الأحداث الرئيسية والفعاليات والمبادرات المقامة في الدولة، واستكمال مسيرة النهضة التنموية التي تنطلق من بناء الانسان صحيا ومعرفيا".

وثمن محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم دعم " اتصالات" للرياضة الإماراتية، وأشاد بمساهماتها المستمرة لصالح أسرة كرة القدم المحلية، مؤكدا أن هذا الدعم سيأتي بنتائج إيجابية ويسهم في التطوير وتحقيق الأهداف المنشودة في المستقبل.

وقال أمين عام اتحاد الكرة: "إن "اتصالات" كانت ولا تزال سباقة إلى توفير أفضل سبل الرعاية لكرة القدم المحلية بكل أقسامها، بما فيها المسابقات والمنتخبات الوطنية، وهي جزء لا يتجزأ من الرياضة الإماراتية".. مشيرا إلى أن الدعم الذي قدمته هذه الشركة الوطنية الكبيرة كان له دوره الكبير في تطوير الكثير من قطاعات كرة القدم، وأبرزها المسابقات الكروية المحلية.

و عبر ابن هزام عن سعادته بتجديد الشراكة مع "اتصالات"، مؤكدا أهميتها في هذا التوقيت الذي يعمل فيه اتحاد الكرة على تنفيذ استراتيجيته ورؤية 2038، مجددا الشكر لإدارة الشركة وتمنى لها المزيد من النجاح والتوفيق.



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