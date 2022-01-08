الإمارات يقتنص أول فوز على حساب عجمان

المصدر: عجمان-ياسر قاسم

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حقق الإمارات فوزاً غالياً هو الأول له في دوري أدنوك للمحترفين، جاء على مضيفه عجمان بهدف دون رد، ليصل للنقطة الخامسة فيما بقي عجمان في 15 نقطة، وهي أول نقاط يحصدها الإمارات خارج ملعبه، حيث حقق قبل ذلك تعادلين في ملعبه، والنقطة الرابعة لمدربه الجديد أيمن الرمادي في مباراتين على التوالي.

جاءت المباراة قوية بين الطرفين وساهم الهدف المبكر الذي سجله زكريا بو لحية قبل مرور دقيقتين من بداية المباراة، من تسديدة قوية خارج الصندوق لم تفلح معها محاولات الحارس علي الحوسني، في إضفاء كثير من الاثارة حيث تبادل الفريقان الهجمات، وإن كان الإمارات ركز على التوازن الدفاعي، وتهيأت عديد من الفرص للفريقين للتسجيل، أبرزها لعجمان عن طريق لياندرو وربيع عطايا وللإمارات عبر زكريا بولحية وياغو وجوزيف غانادو حتى انتهى الشوط الأول بالهدف الوحيد.

لم يختلف الشوط الثاني عن سابقه وكانت ردة فعل عجمان جدية لتعديل النتيجة من خلال تكثيف الناحية الهجومية، وفي المقابل لم تخل هجمات الإمارات من خطورة على دفاع "البرتقالي" وحرمت العارضة صاحب الأرض من فرصة التعادل في الدقيقة 67 عندما واجه ميرال مرمى سهيل عبد الله ولكنه سدد في العارضة ورد الإمارات بفرصة أخرى من تسديدة سيلفا التي أنقذها الحارس علي الحوسني وعادت الخطورة الهجومية لعجمان من جديد عبر سعيد جاسم الذي سدد ببراعة ولكن تألق الحارس سهيل عبد الله حال دون تسجيل الهدف وعاد سهيل لينقذ فرصة جديدة لعجمان من البديل حميد عبد الله ونجح الإمارات في الصمود والمحافظة على هدفه حتى انتهت عليه المباراة.

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