"السماوي" يروض "النمور" بثلاثية

المصدر: كلباء – محمد فضل

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حقق بني ياس فوزه الثاني توالياً في دوري أدنوك للمحترفين، وتمكن السماوي من ترويض نمور كلباء بعد الفوز عليه في عقر داره بنتيجة 3-1 وجاءت الأهداف عن طريق المتألق محمد الحمادي هدفين وهدف لإسحاق تلين في الدقائق (2، 25، 70)، فيما أحرز يتيمة كلباء التوغولي بينال ملابا في الدقيقة 63، ليرفع بني ياس رصيده إلى 18 نقطة ويتساوى مع كلباء الذي يمتلك ذات الرصيد.

وتعد هذه الهزيمة الأولى لكلباء على أرضه هذا الموسم.

ودون أي مقدمات وضع لاعب بني ياس محمد الحمادي فريقه في المقدمة بعد مرور دقيقتين فقط على انطلاقة الشوط الأول بعد تمركز خاطئ من دفاع كلباء ليتقدم الحمادي ويضع الكرة بكل هدوء في مرمى حارس كلباء جمال عبد الله.

حاول كلباء العودة لأجواء المباراة عن طريق المهاجم بينال ملابا تارة عن طريق أحمد جشك تارة أخرى، لكن هجمات النمور وجدت حارساً يقظاً بعد تصدي فهد الظنحاني حارس السماوي لكل شاردة وواردة.

ومن هجمة مرتدة تمكن لاعب بني ياس إسحاق تلين من مغالطة حارس كلباء مسجلاً الهدف الثاني في الدقيقة 25، وفوت أحمد أبوناموس فرصة قتل المباراة بعد أن وجد نفسه في مواجهة صريحة مع حارس كلباء الذي فطن للكرة وأنقذ فريقه من هدف محقق مع نهاية الشوط الأول الذي انتهى بتقدم الضيوف بهدفين دون رد.

وخلال شوط المدربين ضغط كلباء من كل الاتجاهات بغية تقليص الفارق أولاً ومن ثم التفكير في التعادل، ويطلق لاعب بني ياس صموئيل سوزا صاروخ أرض أرض لم توقفه إلا عارضة كلباء في الدقيقة 60، وبعد مرور 3 دقائق أعلن محترف كلباء ملابا عن نفسه وتمكن من تقليص الفارق من ضربة رأس مخادعة، ولاحت فرصة التعادل لفهد سبيل، لكنه أرسل الكرة العرضية نحو المدرجات.

وقضى لاعب السماوي الشاب محمد الحمادي على آمال كلباء في التعادل وتمكن من تسجيل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه من تسديدة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 70 لتنتهي المباراة بفوز السماوي 3-1.

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