الجزيرة.. «فخر السوبر»

المصدر: متابعة: إيهاب زهدي، أحمد عيسى

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توج الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة، أمس فريق الجزيرة بطلاً لكأس السوبر للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على شباب الأهلي 5 - 3، بركلات الترجيح باستاد هزاع بن زايد بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1 - 1، وحضر مراسم التتويج، معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة نائب رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة رئيس اللجنة التنفيذية، وعبد الله الجنيبي رئيس رابطة المحترفين، وإبراهيم عبد الملك نائب رئيس مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم.

وتقدم شباب الأهلي بهدف محمد جمعة بالدقيقة 65، وأدرك عبد الله رمضان التعادل للجزيرة بالدقيقة ق88، وابتسمت ركلات الترجيح لـ «فخر أبوظبي» بعد أن أهدر عبد الله النقبي لاعب شباب الأهلي الركلة الثالثة، فيما فاز علي خصيف حارس الجزيرة، بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

وانطلقت أفراح جماهير الجزيرة بعد المباراة، حيث أحرز الجزيرة اللقب للمرة الأولى بعد 4 محاولات سابقة.

رسالة سلام و محبة

وشهد حفل كأس السوبر توجيه رسالة فنية معبرة تجسد معنى شعار «الإمارات ملتقى العالم» والذي أطلقته رابطة المحترفين على هذا النهائي من خلال تقديم أوبريت غنائي من أشعار شاعر الوطن علي الخوار وأداء أسماء لمنور وفيصل الجاسم واللذين قدماه باللغتين العربية والإنجليزية.

وتحول استاد هزاع بن زايد إلى مسرح يجسد الفقرات الفنية لحفل الافتتاح، وأكد الأوبريت أن الإمارات تحتضن بالحب والتسامح والتعايش والأمان، قلوب كل شعوب العالم الذين يشعرون بالامتنان لرسالة السلام والمحبة التي تبثها الدولة إلى كل بقاع العالم وليس فقط للمقيمين على أرضها.

شمل حفل الافتتاح عدداً من العروض الخاصة وبعض الفقرات الفنية والمؤثرات الصوتية وعروض الليزر والموسيقى التي تواكب قيمة الحدث، وتحمل معاني التقاء نبض جماهير كرة القدم في العالم على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الحدث الذي يمثل أول ألقاب الموسم الكروي 2021 -2022.

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