ثلاث عشرة دقيقة توجت محمد جمال بلقب جديد مع الجزيرة

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

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احتاج محمد جمال لاعب وسط الجزيرة إلى 13 دقيقة فقط ليعانق لقب بطولة جديدة في مشواره الكروي، عندما توج مع "فخر أبوظبي" بلقب كاس السوبر الإماراتي مساء الجمعة بعد الفوز على شباب الأهلي بركلات الترجيح.

وشارك محمد جمال، الذي أنضم إلى الجزيرة قادما من العين عن طريق الإعارة قبل 3 أيام فقط، عند الدقيقة 82 بديلا لزميله برونو دي أوليفيرا، وقدم خلال الدقائق الـ 13 التي شارك فيها مستوى جيدا وأحرز هدفا من إحدى ركلات الترجيح، ليحقق إنجازا سريعا في أيام قصيرة ودقائق معدودة.

ولم يكن لقب السوبر هو الأول للاعب محمد جمال مع فخر أبوظبي، حيث نال معه لقب بطولة الدوري الموسم الماضي بذات السيناريو عقب انضمامه إلى الفريق معارا من "الزعيم" في فترة التعاقدات الشتوية ومع نهاية فترة الإعارة الأولى كان يحتفل بلقب الدوري، ليتكرر طلب الإعارة للموسم الثاني على التوالي وينال لقبا جديدا بعد أيام قلائل من انضمامه إلى الكشوفات.

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