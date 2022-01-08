20 درهماً لتذكرة مونديال «الإمارات 2021»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن طرح التذاكر المتبقية لجميع فئات تذاكر بطولة «كأس العالم للأندية الإمارات 2021 المقدمة من علي بابا كلاود»، وبأسعار تناسب الجميع بداية من 20 درهماً في فئة التذاكر الرابعة وحتى 200 درهم للمباراة النهائية في فئة التذاكر الأولى.

وشهدت تذاكر المباراة النهائية التي ستُقام في 12 فبراير المقبل، ومباراتا دور نصف النهائي اللتان ستقامان في يومي 8 و9 فبراير بتواجد فريقي بالميراس البرازيلي وتشيلسي الإنجليزي«إقبالاً كبيراً خلال مرحلة طرح التذاكر المسبقة لحاملي بطاقات الدفع»فيزا«خلال الأيام الماضية، كما ستتاح الفرصة لجميع الجماهير لشراء تذاكرهم لتلك المباريات الحافلة من خلال موقع التذاكر على الموقع الرسمي للاتحاد الدولي.

ويستمر بيع التذاكر على أساس»الأولوية حسب الأسبقية«عبر موقع(فيفا) خلال أيام البطولة حتى نفادها.

مواجهات

ومن المنتظر أن تتواجه 7 أندية عالمية في مباريات إقصائية حيث ستنطلق مجريات البطولة بالمباراة الأولى يوم 3 فبراير بين الجزيرة وممثل قارة اوقيانوسيا نادي بيري من تاهيتي.

وتشمل الفرق الخمسة المتأهلة،بطل قارة أفريقيا النادي الأهلي المصري وبطل دوري أبطال الكونكاكاف مونتيري المكسيكي، وحامل لقب دوري أبطال أوروبا نادي تشيلسي الانجليزي، وبطل أمريكا الجنوبية نادي بالميراس البرازيلي، وبطل دوري أبطال آسيا نادي الهلال السعودي.

وتُقام مباريات البطولة في استادي محمد بن زايد وآل نهيان اللذين تم تجهيزهما وفق أعلى معايير الصحة والسلامة لضمان تجربة آمنة ومميزة لعشاق كرة القدم والمجتمع الرياضي بأكمله.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز