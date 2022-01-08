«شتاء الهواة» بين العربي و«النواخذة» اليوم

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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تدخل مباريات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم اليوم، مرحلة مهمة وحساسة قبيل جولة على ختام مباريات مرحلة الذهاب، وتقام 4 مباريات بالجولة 14 تأتي في مقدمتها مواجهة القمة بين العربي متصدر الدوري «34 نقطة» ووصيفه دبا الفجيرة «33 نقطة» في مباراة «تكسير عظام»، وسيضمن العربي لقب بطل الشتاء في حال فوزه، أما إذا حدث التعادل أو فاز «النواخذة» فيتم الحسم بالجولة 15 والأخيرة في مرحلة الذهاب.

وفي بقية مباريات الجولة 14 اليوم يلتقي دبا الحصن مع الفجيرة، ويستقبل البطائح ضيفه التعاون، فيما يلتقي سيتي مع فريق الذيد.

مواجهة ثأرية

وتعتبر المباراة بين العربي ودبا الفجيرة في ملعب أم القيوين، ثأرية للأخير والذي تجرع الهزيمة أمام العربي خلال مباريات نصف نهائي تمهيدي كأس صاحب السمو رئيس الدولة بنتيجة 2 - 1 في عقر دار «النواخذة» ليخطف العربي حينها بطاقة الصعود إلى مرحلة دور الـ 16 لأغلى الكؤوس.

أجواء القمة

وكانت جماهير العربي ودبا ألهبت حماس وأجواء قمة اليوم، ويرجح موقف الفريقين في مقدمة الترتيب إلى أن المباراة ستكون على سطح صفيح ساخن على الرغم من برودة الشتاء هذه الأيام.

وشهدت مواقع التواصل خلال اليومين الماضيين حالة استنفار بين جماهير الفريقين.

تسهيلات

وقدمت إدارة الناديين تسهيلات لحضور الجماهير، وأكدت إدارة العربي برئاسة ناصر سعيد التلاي إجراء فحوصات مجانية للجماهير إلى جانب توزيع شعارات الفريق على أنصار النادي، وأكد خالد الزارعي المنسق الإعلامي للنادي فتح أبواب الملعب الرئيسي دون التقيد بنسبة معينة لجمهور الفريق الضيف.

حافلات

وفي قلعة «النواخذة» قررت إدارة نادي دبا برئاسة أحمد سعيد الظنحاني تسيير حافلات لنقل الجمهور إلى أم القيوين لحضور المباراة ومساندة الفريق، فضلاً عن إجراء فحوصات مجانية للمشجعين، وتم الترويج لاستقطاب جمهور المدينة عبر مواقع النادي على شبكات التواصل الاجتماعي مع وضع عبارة «كن خلف النواخذة»، كما تم تكريم المشجع الصغير خالد لقيادته المشجعين خلال مباراة دبا الحصن الماضية.

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