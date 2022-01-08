طبيب نابولي في الشارقة

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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أكملت شركة نادي الشارقة لكرة القدم برئاسة عبد الله محمد العجلة، وبالتنسيق مع إدارة الشؤون الصحية والطب الرياضي بنادي الشارقة الرياضي، إجراءات التعاقد مع الدكتور الإيطالي ألفونسو دي نيكولا طبيب نادي نابولي الإيطالي السابق لاستلام زمام الإدارة الطبية، وعبر د. ألفونسو عن سعادته بالعمل مع نادي الشارقة، منوهاً إلى تلقيه العديد من الرسائل التشجيعية عندما تلقى العرض بالعمل مع النادي، كان أبرزها من قائد المنتخب الإيطالي فابيو كانافارو الذي شجعه بشدة على القدوم، مشددا على الروح الاحترافية العالية التي تتميز بها الأندية الإماراتية على العموم والملك الشرقاوي على وجه الخصوص، وكان استشاري وأستاذ الطب الرياضي بجامعة نابولي قد وصل إلى الدولة لإكمال إجراءات التوقيع بعد المفاوضات الناجحة مع النادي من مقر إقامته بنابولي وقام فور وصوله بتوقيع عقد يمتد حتى يونيو 2023 يعمل خلالها مديراً لإدارة الطب الرياضي بشركة نادي الشارقة كرة القدم ومشرفاً على الطاقم الطبي للنادي.



ويمتلك الدكتور الإيطالي دي نيكولا مسيرة مهنية حافلة، حيث عمل في نادي باري الإيطالي قبل أن ينتقل إلى نابولي الذي ترأس جهازه الطبي لسنوات طويلة، كما عمل محاضراً وأستاذاً للطب في العديد من الجامعات الإيطالية كان آخرها جامعة نابولي، وعمل الدكتور دي نيكولا مع عدة مدربين عالميين أبرزهم روبيرتو دونادوني وماوريتسيو ساري ورافائيل بينيتيز وأخيراً مع كارلو أنشيلوتي.

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