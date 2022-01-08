الظفرة يعزز صفوفه بالبرازيلي لوكاس كانديدو

المصدر: أبوظبي ـ محمد صادق

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دعم الظفرة صفوفه بلاعب خط الوسط البرازيلي لوكاس كانديدو (28 عاماً) لاعب بونتي بريتا البرازيلي والذي تعاقد معه النادي في صفقة انتقال حر حتى نهاية الموسم.



وقيد الظفرة اللاعب رسمياً في كشوفاته في اتحاد الكرة بديلاً للنيجيري إيموه إيزيكيل المعار من الجزيرة والذي لم يقدم الإضافة المنتظرة منه مع الفريق وغاب عن أكثرية مباريات «الفارس» منذ بداية الموسم، كما قيد النادي حارس المرمى سالم خيري (22 عاماً) والذي انضم معاراً من الجزيرة حتى نهاية الموسم، فيما تلقى الظفرة موافقة الوحدة على إعارة المدافع ماجد عبد الله سالم حتى نهاية الموسم أيضاً، بينما من المنتظر أن يقيد الثنائي الإيفواري بي جولي هوجوس والغاني ليونارد أوفوي ضمن فئة المقيمين.



ويطمح الظفرة لتغيير واقعه وتحسين موقفه في المرحلة المقبلة ومع الدور الثاني من دوري أدنوك للمحترفين بالصفقات الجديدة التي من شأنها أن تعزز من الخيارات أمام الجهاز الفني بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، إذ من المنتظر أن يظهر الوافد الجديد لوكاس كانديدو في مباراة العروبة غداً الأحد في ختام الجولة 13 من الدوري.

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