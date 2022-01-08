كلباء وبني ياس.. إثارة بالساحل الشرقي

المصدر: أبوظبي ـ محمد صادق ، كلباء ـ محمد فضل

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يتطلع كلباء وضيفه بني ياس لمواصلة نشوة الانتصارات، التي أظهرها الفريقان خلال الجولة الماضية ضمن دوري أدنوك للمحترفين، مما ينبئ بأجواء الإثارة، حيث فاز النمور على الوحدة، وخورفكان على التوالي وتحقيق السماوي انتصاراً عريضاً على شباب الأهلي برباعية، ولن تكون مواجهة الساعة الخامسة مساء، سهلة بعد أن رفع كل فريق شعار الفوز، ويمتلك النمور 18 نقطة في المركز السادس حيث بات الفريق قريباً جداً من اقتحام المربع الذهبي.



ويسعى مدرب كلباء الاورغوياني خورخي داسيلفا، إلى استغلال الحالة المعنوية العالية للاعبيه بجانب إقامة المباراة على ملعبهم في الساحل الشرقي في تحقيق الفوز، لكن ظهور بعض الغيابات المؤثرة ربما تربك حسابات المدرب، لاسيما بعد عودة هداف الفريق الغيني كمارا إلى فريقه السابق الشارقة، وإصابة أيقونة وسط الفريق حبيب الفردان بكسر على مستوى الأنف وغياب المدافع عمر الخديم صاحب هدف الفوز خلال مباراة خورفكان الماضية، إلى جانب استمرار غياب كارتاخينا وبراين بسبب الإصابة.







ثقة داسيلفا



قال داسيلفا: طوينا صفحة مغادرة مسابقة كأس الرابطة وجاهزون لمباراة اليوم، وثقتي كبيرة في كافة لاعبي الفريق، وكل من يتم اختياره للتشكيلة، سيقوم بأداء دوره على أكمل وجه، ونعلم أن بني ياس يمر حالياً بأفضل أوقاته بعد الفوز العريض على شباب الأهلي.



ووصف المدرب ابتعاد الغيني كمارا، وانضمامه للشارقة بالمؤثر، وقال: لا يتوفر لدينا حالياً لاعب بنفس المواصفات، كما أن إصابة حبيب الفردان من الأمور التي آلمتنا خلال مباراة الجزيرة وسنفتقده ما يقارب الشهرين.







معنويات عالية للسماوي



في المقابل.. يسعى بني ياس لتحقيق انتصاره الثاني على التوالي، ويأمل في تحقيق قفزة بموقعة في جدول الترتيب الذي يحتل فيه المركز الـ11 برصيد 15 نقطة وبفارق 3 نقاط عن كلباء، حيث يسهم الفوز في تحسين موقفه في جدول المسابقة.



ويدخل الفريق السماوي اللقاء بمعنويات عالية بعد الفوز العريض الذي حققه على شباب الأهلي في الجولة الماضية، ولكن الأمر يتسم بالصعوبة أمام الجهاز الفني، بسبب غياب عدد من اللاعبين المؤثرين في مقدمتهم فواز عوانة والمدافع الصربي ساشا، إضافة إلى سهيل النوبي والظهير الأيمن خميس صالح إسماعيل.



وقال أحمد عبد الله الحمادي مساعد مدرب بني ياس إن الفريق أمامه مباراة في غاية الأهمية وضد منافس صعب، مؤكداً احترامه لفريق اتحاد كلباء الذي يقدم موسماً قوياً خصوصاً أنه فريق عنيد على ملعبه.



وشدد الحمادي على أن تركيز بني ياس، ينصب على مواجهة اليوم ولا يفكر في المباراة التي تجمع الفريقين مجدداً في كأس رئيس الدولة، مشيراً إلى أن المباراة الثانية ستكون لها حساباتها الخاصة.







سر التألق



من جهته أكد أحمد أبو ناموس الذي جدد عقده مع النادي لمدة 3 سنوات مقبلة صعوبة المباراة إلا أن اللاعبين عازمون على تقديم أداء قوي، مشيراً إلى أن سر تألقه مع الفريق يعود للدعم الذي وجده من إدارة النادي والجهاز الفني وزملائه اللاعبين، وأنه يسعى للمواصلة بنفس الأداء والروح من أجل مساعدة الفريق على تحقيق الانتصارات.



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