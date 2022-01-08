عجمان والإمارات.. الأمان وأمل البقاء

المصدر: عجمان-ياسر قاسم، رأس الخيمة- أحمد عيسى

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يبحث فريقا عجمان والإمارات عن الأمان والأمل، عندما يلتقيان في الخامسة من مساء السبت على استاد راشد بن سعيد بعجمان في ختام مشوارهما في الدور الأول لدوري أدنوك للمحترفين، ويسعى صاحب الأرض لإنهاء هذا الدور بشكل نموذجي يقوده إلى الأمان بالوصول للنقطة 18، بعد أن حصد 15 نقطة في 12 جولة، بينما يبحث الإمارات بقيادة مدربه الجديد ايمن الرمادي عن فوز يجدد به أمل البقاء، لا سيما أن الفريق لم يحقق أي فوز حتى الآن وحصد نقطتين فقط، كان أهمها نقطة التعادل في الجولة الماضية أمام الشارقة، في أولى مباريات الرمادي مع الفريق.



وتبدو المواجهة ذات طابع خاص، لكون الرمادي يواجه فريقه السابق الذي دربه 5 مواسم متواصلة، وتعليقاً على ذلك، استبعد الصربي غوران المدير الفني لعجمان وجود أي ضغوط عليه أو على الفريق من مواجهة مدرب الإمارات، مؤكداً أن أشياء كثيرة تغيرت في الفريقين من ناحية تغيير اللاعبين، كما أن انتقالات المدربين أمر طبيعي يجعل المدرب يواجه فريقه السابق في بعض الأحيان.



وتحدث غوران عن المباراة قائلاً: مباراة مهمة وصعبة، الإمارات أظهر إمكانياته في المباراة السابقة أمام الشارقة وكان قريباً من الفوز وخرج بنقطة التعادل، ولكن أؤمن بفريقي ومتفائل بقدرته على تحقيق نتيجة إيجابية خصوصاً إننا نلعب في ملعبنا ووسط جمهورنا ولا شك نواجه منافساً قوياً.



غوران أشار إلى عدم وجود غيابات بخلاف المهاجم الغابوني بوبكر تراولي الذي لحق بمنتخب بلاده في بطولة أفريقيا بالكاميرون، كما تحدث عن المحترف اللبناني الجديد الذي حل مكان التونسي فراس بالعربي وقال: اللبناني ربيع عطايا سوف يبدأ في تشكيلة المباراة وأتمنى أن يكون إضافة للفريق، ولدي ثقة كبيرة فيه وهو لاعب جيد تم اختياره وفق إمكانياته لتكون هذه أول مبارياته مع عجمان.



وأكد غوران ثقته في جميع اللاعبين وعدم التفكير في تغيير أي منهم خلال فترة الانتقالات الشتوية وقال: لا توجد مشكلة في خطة الهجوم حالياً وبالتالي لا نفكر في تغيير لاعب في التنقلات الشتوية، وعدم التسجيل في بعض المباريات يمكن معالجته بتصحيح الأخطاء فقط في التعامل مع الهجمات.







الرمادي: لاتوجد مباراة سهلة



بدوره أكد أيمن الرمادي مدرب الصقور، أهمية وصعوبة المباراة، ذاكراً أنها ذات أهمية قصوى لأنه يحتاج إلى الفوز بالنقاط الثلاث، ولأنها في ختام النصف الأول من الدوري، وأضاف بقوله: المؤكد أيضاً أن جميع المباريات المتبقية مهمة، كما لاتوجد مواجهة سهلة في الدوري.



وتمنى الرمادي أن ينجح «الصقور» في الخروج بنتيجة إيجابية تزيد حصيلته من النقاط، مؤكداً ثقته في جميع لاعبيه وإمكانية العودة من ملعب عجمان إلى رأس الخيمة بالفوز، مشيراً إلى أهمية الاجتهاد واللعب الجاد أمام المنافس مع العمل على الابتعاد عن ارتكاب الأخطاء والتركيز في الملعب واستغلال الفرص.



وكشف مدرب الصقور عن إجراء عملية تقييم لموقف الفريق عقب الانتهاء من مباراة اليوم، وقال: تنتظرنا فترة توقف طويلة يجب أن نستفيد منها ونعمل خلالها على إعادة ترتيب الأوراق وتحضير اللاعبين على الوجه الأمثل من أجل ظهور متميز في النصف الثاني من الدوري وتحقيق النتائج التي ترضي تطلعات الجماهير.







ربيع عطايا: هدفنا النقطة 18



تحدث محترف عجمان الجديد عن مباراة فريقه أمام الإمارات مؤكداً على أهميتها وقال عطايا: شعرت بالتركيز والاهتمام بها منذ اليوم الأول الذي بدأت فيه مشواري مع الفريق، ومن خلال التدريبات التي خضتها، تيقنت أن جميع اللاعبين يركزون على المباراة وفريق الإمارات يجد منا جميعاً الاحترام، وهدفنا هو الفوز والوصول للنقطة 18 التي تقرب عجمان من مراكز الوسط.

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