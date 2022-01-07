كايزر: سعيد بإضافة كأس جديدة لإنجازات الجزيرة

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

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أكد مارسيل كايزر، مدرب الجزيرة، أنه سعيد بإضافة كأس السوبر الإماراتي إلى إنجازات النادي، ووضع الكأس في خزائه خاصة أن هذا الإنجاز يتحقق لأول مرة في تاريخه، مقدما الفوز باللقب هدية للاعبين الذين شاركوا تحت قيادته في الموسم الماضي وقادوا الفريق إلى بطولة الدوري ولم يتمكنوا من المشاركة في المباراة لأسباب مختلفة.

وتحدث كايزر عن مجريات اللقاء، وقال: كانت مواجهة متكافئة من حيث الأداء، كنا بحاجة إلى صناعة فرص أكثر لإحراز عدد من الأهداف لكن هذا لا يحدث في المباريات التي تقام على الكؤوس، من الصعب أن تجد فرصا كثيرة، لكننا اجتهدنا وقاتلنا ولم نتأثر بتقدم شباب الأهلي حتى عدنا إلى المباراة في الدقائق الأخيرة وترجمنا جهودنا بالفوز عن طريق ركلات الترجيح.

وأثنى مدرب الجزيرة على جميع لاعبيه، لكنه أشاد بصفة خاصة بالقائد علي خصيف، ذاكرا أنه تألق في حماية المرمى وتصدى لعدد من الكرات الخطرة وأستحق اختياره نجما للقاء.

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