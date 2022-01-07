أحمد فوزي فخور مع الجزيرة

المصدر: العين - البيان الرياضي

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أكد أحمد فوزي، مهاجم الجزيرة الشاب، (20 عاماً)، أنه فخور بكونه أحد لاعبي "فخر أبوظبي"، وبإنجاز الفوز بلقب كأس السوبر بعد الفوز على شباب الأهلي اليوم، مؤكداً أنه لا يستطيع أن يصف شعوره أو يعبر عن سعادته بالكلمات.

وذكر فوزي أن تألقه مع الفريق يعود للدعم الكبير الذي وجده من زملائه اللاعبين بقيادة القائد علي خصيف، مشيراً إلى أنهم ظلوا يساندونه في الملعب ويقدمونه له النصح، إضافة إلى الثقة التي ظل يجدها من الجهازين الإداري والفني، متمنياً أن يواصل في درب النجاح، وأن ينجح في التتويج مع الجزيرة بالعديد من الألقاب خلال المواسم المقبلة.

وقال فوزي إن التتويج بكأس السوبر يمنحه دافعاً كبيراً من أجل الاجتهاد، بعد أن عرف طعم الفوز بالألقاب الكبيرة.

وأضاف: «كل فوز يجعلني أمام تحدٍّ أكبر، لذلك سوف أعمل على إكمال المشوار بكل ثقة وقوة مع زملائه لتقديم أفضل المستويات».

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