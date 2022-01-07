كايزر يغير طريقة لعب الجزيرة للمرة الأولى

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

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شهدت مباراة كأس السوبر الإماراتي، حدثا جديدا في الجزيرة بتغيير طريقة اللعب للمرة الأولى تحت قيادة مدربه الهولندي مارسيل كايزر الذي ظل يعتمد على 4 لاعبين في خط الدفاع خلال المواسم الماضية، لكنه وبقرار مفاجئ اشرك 5 لاعبين خلال اللقاء، بإضافة اللاعب الشاب زايد سلطان ليكون في متوسط الدفاع مساندا محمد ربيع في الظهير الأيمن.

واضطر كايزر إلى العودة إلى طريقته المعتادة بعد أن اهتزت شباك فريقه في الدقيقة 65 ليقوم باستبدال زايد سلطان والدفع بالمهاجم الشاب أحمد فوزي، مما أعاد فريقه إلى اللقاء ومنحه التفوّق والفوز باللقب.

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