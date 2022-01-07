السويدي: الجزيرة الليلة سوبر

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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عبَّر محمد سيف السويدي، عضو اللجنة التنفيذية لنادي الجزيرة، رئيس اللجنة الرياضية، عن سعادته بتتويج "فخر أبوظبي" بلقب كأس السوبر الإماراتي بعد فوزه اليوم على شباب الأهلي بركلات الترجيح.

وأكد السويدي، خلال تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الجزيرة اليوم كان "سوبر" على خلفية تأخره في اللقاء بهدف وإصرار لاعبيه على العودة حتى الدقائق الأخيرة، والأداء الجيد الذي قدمه الفريق والذي انتهى ببلوغه منصة التتويج.

وتلقى السويدي تهاني محبي النادي بالإنجاز الذي حققه النادي للمرة الأولى في تاريخه.

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