عبد الله رمضان يهدي لقب "السوبر"إلى والديه

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

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أهدى عبد الله رمضان نجم الجزيرة صاحب الهدف الذي قاد الفريق للتعادل واللقب، إلى "والديه" وجماهير النادي، مؤكدا أنه في قمة السعادة بتحقيق كأس السوبر.

وأثنى رمضان على زملائه، مؤكدا أنهم قاتلوا حتى الدقيقة الأخيرة، ورفضوا الاستسلام رغم التأخر بهدف حتى الدقائق الأخيرة.

وأبان رمضان أن عودته للتألق كانت نتيجة اجتهاد، معترفا بانه لم يقدم في بداية الموسم مستوى جيدا وأنه كان يدرك ذلك جيدا، لكنه عمل على تقديم الأفضل مع كل مباراة ونجح بمساعدة زملائه اللاعبين في الظهور الجيد، مؤكدا أن الفوز بكأس السوبر يمنحه دافعا أفضل حتى يقدم الأفضل وما يرضي جماهير النادي دائما.

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