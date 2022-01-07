علي خصيف يكشف طلبه لزملائه اللاعبين قبل السوبر

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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كشف علي خصيف، حارس مرمى الجزيرة، عن طلب تقدم به لزملائه اللاعبين قبل مباراة السوبر اليوم أمام شباب الأهلي، مبيناً أنه خسر لقب بطولة السوبر 4 مرات سابقة لذلك طلب من زملائه الاجتهاد حتى لا يخسر في المحاولة الخامسة، مؤكداً أن لاعبي الفريق كانوا على قدر المسؤولية وقدموا مباراة جيدة.

وأضاف: «وضعنا منذ بداية الموسم الفوز بلقب البطولة هدفاً، لأن كأس السوبر كان مهماً جداً بالنسبة لنا، والحمد لله وفقنا في تحقيق الإنجاز، وحصلنا على اللقب الذي نقدمه هدية للقيادة العليا للنادي ومجلس الإدارة وكل الجماهير».

وأشار خصيف إلى أن فريقه لعب المباراة في ظل ظروف صعبة، ذاكراً أن الجهاز الفني حتى قبل المباراة بساعات لا يعلم إمكانية إشراك بعض اللاعبين، لكن على الرغم من ذلك فإن العناصر التي وقع عليها الاختيار أدت المباراة بكل مسؤولية وتمكنت من الفوز باللقب.

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