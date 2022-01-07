راشد بن حميد النعيمي يهنئ الجزيرة بكأس السوبر

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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هنأ الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، الجزيرة بفوزه بكأس السوبر الليلة، وقال إن الجزيرة اثبت إنه رقم صعب، وفي الموسم الماضي حقق درع دوري المحترفين، ونافس في كل البطولات، وأشاد بأداء شباب الأهلي في مباراة السوبر.

وأوضح الشيخ راشد بن حميد النعيمي: "التخطيط السليم بنادي الجزيرة هو ما ساهم في الاستقرار والأداء العالي في الموسم الماضي، وهذا الموسم، وعندما تكون هناك استراتيجية واضحة ومراحل سنية متطورة، يكون هناك تطور في الكرة الإماراتية".

وأضاف: "التطور في الكرة الإماراتية في الفترة الأخيرة، نتيجة الانفتاح على المدارس الكروية العالمية، لأن الكرة صارت علم وفيها خبرات كبيرة، ويجب الاستعانة بها لتحقيق التطور".

وأكمل: "المواهب موجودة، وفقط يحتاج اللاعبين للاستمرار في الحفاظ على اللياقة البدنية، ونحن دائماً ننصح اللاعبين بالالتزام داخل وخارج الملعب، والالتزام بتوجيهات الإدارات الفنية، لتستفيد منهم الدولة".

وعن أهمية المباريات الرسمية القوية، قال: "مدرب المنتخب يطالب بمثل تلك المباريات الرسمية القوية، لأنها تساهم في تحضير اللاعبين بشكل جيد لمعسكرات ومشاركات المنتخبات الوطنية".

وشدد على أن بطولة كأس السوبر، بطولة مهمة، وقال: "كأس السوبر بطولة إماراتية مهمة وكنا السابقين خليجياً بتنظيمها، ونشكر كل القائمين على تنظيم تلك الفعالية وكل من ساهم في إنجاحها".

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