أوبريت كأس السوبر.. رسالة سلام و محبة من الإمارات إلى العالم

المصدر: وام

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شهد حفل افتتاح كأس السوبر الإماراتي بين فريقي الجزيرة وشباب الأهلي مساء اليوم على استاد هزاع بن زايد توجيه رسالة فنية معبرة تجسد معنى شعار " الإمارات ملتقى العالم" و الذي أطلقته الرابطة على هذا النهائي من خلال تقديم أوبريت غنائي من أشعار شاعر الوطن علي الخوار وأداء أسماء لمنور وفيصل الجاسم واللذين قدماه باللغتين العربية والإنجليزية.

تضمنت معاني الأوبريت - الذي أقيم على أرضية استاد هزاع بن زايد الذي تحول إلى مسرح يجسد الفقرات الفنية لحفل الافتتاح- كيف تحتضن الإمارات بالحب والتسامح والتعايش والأمان قلوب كل شعوب العالم الذين يشعرون بالامتنان لرسالة السلام والمحبة التي تبثها الدولة إلى كل بقاع العالم وليس فقط للمقيمين على أرضها.

شمل حفل الافتتاح عددا من العروض الخاصة و بعض الفقرات الفنية والمؤثرات الصوتية وعروض الليزر والموسيقى التي تواكب قيمة الحدث، وتحمل معاني التقاء نبض جماهير كرة القدم في العالم على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الحدث الذي يمثل أول ألقاب الموسم الكروي 2021 -2022.

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