عبد الملك: وجودنا في السوبر اليوم ثمرة إنجاز الموسم الماضي

المصدر: دبي - البيان

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أعرب إبراهيم عبد الملك نائب رئيس مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم، عن سعادته بوجود شباب الأهلي في مثل تلك النهائيات، وأوضح رغبة الفريق في المنافسة على كافة البطولات.

وقال: "مشاركتنا في السوبر اليوم، نتيجة ما حققناه من إنجازات الموسم الماضي، ونتمنى أن تكون السوبر حدث ناجح، ومن يحقق اللقب اليوم، نقول له مبروك، وطموح مشروع لكلا الفريقين الرغبة في تحقيق اللقب، ونتمنى أن يفوز شباب الأهلي بكأس السوبر".

وأضاف: "الفريقان يمران بظروف صعبة، وهناك غيابات في الصفوف، ومثل ما عودونا الفريقان عندما يصلا إلى النهائيات يقدموا مباريات قوية، وشباب الأهلي يفتقد عدداً كبيراً، ولكن ثقتنا كبيرة بتقديم الفريق أفضل ما لديه ويحقق الإنجاز".

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