مشرف العين: دانيلو كان في مقدمة خيارات ريبروف

المصدر: العين- طلحة عبدالله

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كشف عبدالله علي مشرف فريق العين، عن أن المدافع الكولومبي دانيلو أروبيدا، الذي تعاقد معه النادي لمدة موسم ونصف الموسم، كان في مقدمة خيارات المدرب الأوكراني، سيرجي ريبروف، والتي أرفقها في تقريره، للجنة الفنية للاحتراف، وأكد أن اللاعب يتمتع بكل المواصفات التي تمكنه من صناعة الفرق وتحقيق الإضافة للفريق.

وأوضح مشرف الفريق العيناوي، أن إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، مهتمة بحسم ملف احتياجات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، بداية بالتعاقد مع دانيلو، والذي تلقى عروضا من أندية أوروبية وخليجية، غير أن جدية العين حسمت الصفقة في توقيت مثالي،

وأشار إلى أن اللجنة المكلفة بملف التعاقدات بنادي العين تبذل جهودا مكثفة لحسم بقية صفقات العين في الميركاتو الصيفي وتعتمد سياسة مميزة في التعامل مع الأطراف كافة تأسيسا على مبدأ الاحترافية والشفافية والجدية.

ولم ينف علي أو يؤكد مشاركة دانيلو في مباراة الشارقة غدا بالجولة 13 من دوري أدنوك للمحترفين، غير أنه أكد جاهزية اللاعب، مبينا أن أمر الدفع به في اللقاء مرهون برؤية مدرب الفريق، ومن المقرر أن ينخرط اليوم في تدريبات الفريق إلى جانب زملائه اللاعبين.

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