رامون دياز: مستوى اللاعبين الأجانب أثر سلبا على النصر

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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أكد الأرجنتيني رامون دياز مدرب النصر أن أداء العميد في الدول الأول كان متفاوتا، حيث لعب في مباريات بمستوى عال وحقق فيها نتائج إيجابية، ومباريات أخرى لم يظهر فيها بالصورة الجيدة، نظرا لعدم ثبات التشكيلة بسبب الإصابات، مشيرا إلى أنه أكبر مشكلة عانى منها النصر في الدور الأول تتعلق باللاعبين الأجانب، ريان مينديز ومهدي عبيد وضياء سبع الذين افتقدهم الفريق في مناسبات عديدة ما أثر على المستوى العام للفريق.

وقال المدرب الأرجنتيني أن النصر مطالب بطي صفحة هذه النتائج السلبية والتفكير في الدور الثاني لتحقيق أفضل مركز ممكن، مقدّما اعتذاره للجماهير على الأداء المتواضع في الفترة الماضية.

ويستعد النصر الذي يحتل المركز السابع بـ18 نقطة في دوري أدنوك لمواجهة الوحدة لحساب الجولة 13 على استاد آل مكتوم بعد غد.

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